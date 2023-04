V salonih keramike so nekoč prevladovale ploščice s stranicami v dimenzijah okrog 20 ali 30 centimetrov. Čeprav jih še vedno najdemo v vsakem salonu, so v resnici redkost in izbira ploščic v teh dimenzijah je zelo majhna. Zares pestra izbira barv in vzorcev se zgodi pri velikoformatnih ploščicah – standardne dimenzije sodobnih ploščic so med 30 in 120 centimetri, pogoste so tudi ozke ploščice v dimenzijah 30x180, naleteli boste tudi na orjaške ploščice dimenzije 160x320 centimetrov.

Velike ploščice za enotne površine

Priljubljenost velikih keramičnih ploščic lahko pripišemo njihovi značilni estetiki. Pri polaganju velikih ploščic ustvarimo velike enotne površine z malo fugami. Dimenzije fug so majhne (do 2 mm) in večinoma v barvi ploščic, kar ob velikoformatnih ploščicah omogoča ustvarjanje velikih homogenih talnih ali stenskih površin, kjer ploščice delujejo skoraj kot tapete. Ker je pri velikih ploščicah manj fug, je lažje tudi čiščenje, zaradi večjih debelih (8 ali 10 mm in več) pa so te ploščice običajno bolj odporne proti mehanskim poškodbam.

Določena stopnja ukrivljenosti je pričakovana

Ploščice velikega formata so za polaganje zahtevnejše. Zaradi velikosti in teže je delo z njimi bolj zamudno, več dela je tudi z zagotavljanjem ravne površine. Tudi izkušeni polagalci uporabljajo pri delu z velikimi ploščicami polagalne sisteme s plastičnimi klini in zagozdami. Z njimi najbolj zanesljivo dosežemo popolno ravnino polaganja, ki pa je v osnovi odvisna od ukrivljenosti ploščic. Veliki formati keramike so med proizvodnjo bolj občutljivi za krivljenje, zato ob nakupu in dobavi preverimo, ali so odstopanja znotraj dovoljenih toleranc. Posebno previdnost svetujemo pri odprodajah velikoformatne keramike, kjer se pogosteje srečamo z velikimi dimenzijskimi odstopanji.

Mojstri z velikoformatnimi izkušnjami

Zaželeno je, da ima polagalec keramike izkušnje s formatom ploščic, ki ga želimo položiti. Lepljenje velikih keramičnih površin zahteva posebno natančnost, s katero zagotovimo enakomerno razporeditev lepila po celotni ploščici. Cementno lepilo se obvezno nanaša tako na podlago kot celotno ploščico, da se zanesljivo prepreči območja brez lepila, ki jih prepoznamo po votlem zvoku pod ploščico. Zaradi večje teže velikih ploščic mora biti lepilo kakovostno. Poleg votlega zvoka na tleh se težave z lepljenjem najpogosteje pokažejo na stenah, kjer mora lepilo nositi več kilogramov težke ploščice.

Nekaj zadržkov v majhnih prostorih

Velike ploščice pridejo najbolj do izraza v velikih odprtih prostorih. Pri obnovi notranjih prostorov se z njimi redkeje srečamo v manjših kuhinjah, predsobah in kopalnicah. V manjših prostorih lahko pričakujemo več odpada oziroma rezanje ploščic na nenavadnih mestih. Če imamo toaletni prostor s stranico dolgo 170 cm, bo pri uporabi ploščic 90x120 zadnja ploščica rezana na 10 ali 50 cm. Detajl je še bolj izrazit pri oblaganju vgradnega straniščnega kotlička, kjer so ploščice skoraj v višini oči. Pri načrtovanju novogradnje lahko v obzir vzamemo standardne dimenzije ploščic, pri adaptacijah pa smo bolj prepuščeni improvizaciji in kompromisom. Pomemben vidik uporabe velikih ploščic so tudi kasnejši posegi v primeru popravila ali izdelave dodatnih inštalacij. Že pri popravilu ene ploščice je namreč treba odstraniti razmeroma veliko površino obloge. Z velikimi keramičnimi ploščicami je pri polaganju tudi manj možnosti za sanacijo napak na estrihu, prav tako je z njimi v manjših prostorih težko ustvariti padec, če estrih ni izdelan z naklonom.