Primer kraje zabojnika, v katerem so bili zlato in drugi dragoceni predmeti, domnevno tudi gotovina, je osamljen in izjemno redek. Na letališče Pearson v Torontu je prispel v ponedeljek zvečer, ko so ga tudi namestili v skladišče. Po navedbah regionalnega policijskega inšpektorja Stephena Duivesteyna je bil zabojnik z dragoceno pošiljko velik okoli sedem kvadratnih metrov. Ali gre za profesionalno operacijo, je še prehitro reči. Več bo pokazala preiskava. Osumljencev za zdaj niso izsledili. Po neuradnih informacijah časnika Toronto Sun je pošiljko poslala ameriška banka TD, potovala pa naj bi z družbo Air Canada. Tatovi naj bi odnesli le en del, saj naj bi bilo v pošiljki za okoli 100 milijonov evrov zlata. »Do česa takega sploh ne bi smelo priti, saj bi morali take pošiljke spremljati oboroženi varnostniki,« je za časnik komentiral neimenovani, a dobro poučeni vir. Skoraj gotovo so tatovi imeli pomoč nekoga od zaposlenih. Brez tega bi bilo tatvino skoraj nemogoče izpeljati. Možna je tudi vpletenost organiziranega kriminala. Korupcije med zaposlenimi v pristaniščih in letališčih je iz leta v leto več, po drugi strani pa tolpe vanje infiltrirajo svoje člane.

»Rop ni predstavljal nevarnosti za potnike ali osebje letališča,« so bili na upravi letališč v Torontu (GTAA) skopi v izjavi za javnost. Dodali so le, da so nepridipravi vstopili na javno površino letališča Pearson, in ne na letališče samo. Od kod je tovor prišel, kam je bil namenjen in s katero letalsko družbo je potoval, niso razkrili. Zlato, ki ga izkopljejo na severu province Ontario, sicer pogosto hranijo v skladiščih tega letališča, preden ga pošljejo naprej, največkrat v tujino. Prek tega mednarodnega letališča gre skoraj polovica tovornega prometa Kanade.

Kradli javorov sirup

To pa ni prvič, da se je Kanada znašla na naslovnicah svetovnih medijev zaradi velikih tatvin. Leta 1952 je v Montreal potovalo deset škatel zlata, na cilj so prispele le štiri. Ukradenega je bilo za več milijonov današnjih evrov zlata. Nepridipravov niso nikoli našli, policija je predvidevala, da jim je nekdo od zaposlenih povedal za dragoceni tovor. Dvajset let kasneje so trije moški oropali muzej v Montrealu, zbežali so s polnimi žepi na milijone vrednega nakita, roke pa so imeli polne umetnin. Odnesli naj bi za okoli 15 milijonov današnjih evrov dragocenosti. Našli jih niso nikoli. Leta 2007 so oropali kanadskega distributerja diamantov Gemstar. Roparji so prerezali telefonske kable, onemogočili nadzorni varnostni sistem, vstopili v stavbo, našli sefe in iz njih pobrali za več milijonov evrov diamantov. Za njimi se je izgubila vsaka sled.

Zadnji odmevnejši rop v Kanadi se je odvil v več mesecih leta 2011 in 2012. Tatovi so iz skladišča v Quebecu ukradli približno 3000 ton visoko cenjenega javorovega sirupa v vrednosti 12,5 milijona evrov. Ukradli so ga iz sodov, tekočino pa nadomestili z lepljivo snovjo, zmešano z vodo. Odgovorni več mesecev sploh niso opazili, da so bili tarča napada. Dve tretjini ukradenega sladkega plena so našli, tatovi pa so prejeli visoke denarne in zaporne kazni. Vodja sladokusnih banditov je bil Richard Vallières. Njegov načrt je bil enostaven – izprazniti sode sirupa in ga prodati na črnem trgu. Začetek je bil obetaven, izprazniti jim je uspelo več kot 9000 sodov, potem se je zalomilo. Nekdo ga je izdal, s pajdaši vred so pristali za zapahi. Obsojen je bil na šest let zaporne kazni ali poplačilo povzročene škode v višini 6,3 milijona evrov. Po pritožbi so znesek znižali na borih 670.000 evrov. O eni največjih tatvin v zgodovini Kanade so posneli več (dokumentarnih) serij, pred leti pa se je celo govorilo o snemanju hollywoodskega filma z Jasonom Seglom v glavni vlogi. x tak