V prostorih Mladinske postaje Moste, kjer deluje Knjižnica reči, bodo danes v okviru dogodka Trajno je bajno – zamenjaj, (iz)posodi in popravi ob kavi, ki je plod sodelovanja med mladinskim centrom, družbo Zeos in Skupnostno kavarno ter bo potekal med 9. in 14. uro, odprli stalno izmenjevalnico še delujočih električnih in elektronskih aparatov. Poleg aparatov si bo na otvoritveni dan mogoče izmenjati še oblačila in knjige. »Zelo nas veseli, da smo se pri vzpostavitvi stalne izmenjevalnice elektronskih aparatov povezali z družbo Zeos. V naši organizaciji že od začetka stremimo k načelom trajnosti, nadcikliranja, recikliranja in ponovne uporabe, zato nas je projekt izmenjave takoj pritegnil,« pravi Bor Kirn, koordinator Knjižnice reči Moste, kjer bo izmenjevalnica delovala ob torkih, sredah in četrtkih med 15. in 18. uro. Prinesti bo mogoče katerikoli delujoč električni in elektronski aparat ter ga zamenjati z drugim aparatom ali ga le oddati, pa naj gre za gospodinjski aparat, zvočnik, električno orodje, projektor, šivalni stroj, električne igrače in podobno.

Kroženje še delujočih aparatov

»Dejstvo je, da smo potrošniška družba, in prodaja elektronike iz leta v leto narašča, posledično pa tudi količina e-odpadkov, med katerimi se najdejo še popolnoma delujoči aparati. Zato si želimo, da bi občani prepoznali korist v izmenjavi aparatov in akcijo vzeli za svojo ter tako podaljšali življenje aparatom, ki bi jih sicer oddali v reciklažo,« pomen stalne izmenjevalnice, ki prispeva h krožnemu gospodarstvu, poudarja Emil Šehić, direktor družbe Zeos, ki si je za enega od ciljev v projektu Life Spodbujamo e-krožno zadala spodbujanje skupnosti souporabe in izmenjave aparatov. E-odpadki so namreč najhitreje rastoči odpadki na svetu, med katerimi se znajde kar 2 odstotka še delujočih aparatov, ki bi lahko namesto tega, da so pristali na odpadu, našli novega lastnika. Zato je krožno gospodarstvo na tem področju velikega pomena, izmenjevalnica še delujočih aparatov pa eden od odgovorov na vprašanja te problematike. Ljudi spodbuja, da aparat, ki še deluje, a ga ne potrebujejo več, namesto v smeti dajo v nadaljnjo uporabo. Prav tako posameznike spodbuja, da se raje kot za nakup novega aparata odločijo za rabljenega, s čimer ne prispevajo k porabi materiala in energije za proizvodnjo novega. Zato so izmenjevalnice prijazne do okolja, poudarjajo ob odpiranju novega tovrstnega prostora v Mostah, ki je nastal v sodelovanju med Knjižnico reči Moste in družbo Zeos.