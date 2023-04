Poravnavo sta družbi dosegli v torek zvečer tik pred začetkom sodnega postopka. V tožbi je Dominion prvotno zahteval približno 1,6 milijarde ameriških dolarjev (približno 1,5 milijarde evrov) odškodnine, ker je televizija Fox News širila lažne novice o domnevnem manipuliranju z volilnimi napravami leta 2020. Dominion trdi, da je konservativna mreža namerno razširjala teorije zarote nekdanjega predsednika Donalda Trumpa.

»Resnica je pomembna,« je ob objavi poravnave dejal Dominionov odvetnik Justin Nelson. »Laži imajo posledice,« je poudaril.

Glavni izvršni direktor družbe Dominion John Poulos je dejal, da je dogovor vključuje Foxovo priznanje, da je širil laži o družbi Dominion, ki so povzročile ogromno škodo njegovemu podjetju, zaposlenim in strankam.

Iz družbe Fox News pa so sporočili, da priznavajo sodbe sodišča, ki je ugotovilo, da so bile nekatere Foxove trditve o družbi Dominion neresnične, obenem pa so poudarili, da poravnava »odraža Foxovo zavezanost najvišjim novinarskim standardom«.

»Upamo, da bo naša odločitev, da spor z Dominionom rešimo sporazumno, namesto da bi ga reševali z razdiralnim sojenjem, državi omogočila, da se od teh vprašanj oddalji,« so zapisali v izjavi.