Ženske morajo v kmetijski panogi pogosto delati v težjih razmerah kot moški. Pogosto so omejene na priložnostna dela, dela s krajšim delovnim časom, neformalna ali nizkokvalificirana dela, je zapisano v poročilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem pa ženske v številnih državah podsaharske Afrike predstavljajo več kot polovico delovne sile v kmetijstvu, v jugovzhodni Aziji pa skoraj polovico. V številnih predelih sveta imajo slabši dostop do zemlje, gnojil in semen, tehnologije oziroma na sploh do virov financiranja, pogosto pa so za preživetje od kmetijstva bolj odvisne kot moški.

Delež moških, ki imajo lastninske ali zagotovljene pravice do kmetijskih zemljišč, je dvakrat večji od deleža žensk v več kot 40 odstotkih držav, za katere so na voljo podatki, so podčrtali v FAO. Ženske imajo zaradi pomanjkanja virov in informacij po njihovih besedah manj možnosti za prilagajanje in odpornost na podnebne šoke.

Med prvim letom pandemije covida-19 jih je v kmetijski in živilski industriji delo izgubilo 22 odstotkov, med moškimi je bil ta delež dvoodstoten. Poleg tega je dohodek žensk v kmetijstvu 18,4 odstotka nižji od dohodka moških.

Odprava razlik med spoloma v kmetijstvu in živilski industriji bi po izračunih FAO svetovni bruto domači proizvod (BDP) povečala za en odstotek ali skoraj 1000 milijard dolarjev. Za 45 milijonov bi se zmanjšalo tudi število ljudi, ki trpijo pomanjkanje hrane, so še navedli v tej organizaciji ZN.