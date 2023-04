Nov državni praznik bi sicer ne bil dela prost dan, je dejal Štih in dodal, da bi pa lahko veliko doprinesel k promociji znanosti. K promociji znanosti pa bi lahko prispevalo tudi preimenovanje ene od državnih štipendij, sta razmišljala akademika.

Štih in Forstnerič sta sicer predsednici DZ predstavila najvišjo znanstveno in umetniško ustanovo v Sloveniji, ki združuje najbolj ugledne strokovnjake na različnih področjih znanosti in umetnosti. Sedež akademije je v Ljubljani, letos pa bodo, kot je poudaril predsednik SAZU, praznovali 85. obletnico ustanovitve akademije.

SAZU obravnava aktualno dogajanje v znanosti in umetnosti tudi v okviru delovnih teles. Med trenutno bolj dejavnimi telesi je Štih izpostavil sveta za varovanje okolja in za energetiko ter komisijo za človekove pravice.

Omenil pa je tudi svet za razvoj, katerega področje dela je priprava, koordinacija in organiziranje javnih strokovnih razprav o temeljnih vprašanjih družbenega razvoja, ki imajo dolgoročne pomembne posledice za slovensko družbo. Kot je še dejal Štih, so bili v SAZU zelo dejavni tudi v času epidemije covida-19, ko so sodelovali z različnimi deležniki pri obvladovanju krize in pozivali ljudi k cepljenju.

Klakočar Zupančič je z zanimanjem prisluhnila predstavitvi, pobudam in stališčem akademikom ter izrazila pripravljenost za sodelovanje pri odprtih vprašanjih v skladu s svojimi pristojnostmi, so še dodali iz DZ.