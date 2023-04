»V noči s petka na soboto je njegovo celico obiskalo reševalno vozilo zaradi želodčne bolezni, ki se je še poslabšala,« je na Twitterju zapisal njegov odvetnik Vadim Kobzev. Dodal je, da Navalni trpi za neznano boleznijo, ki je nihče ne zdravi. »Njegova zdravstvena kartoteka kaže, da je v zadnjih 15 dneh izgubil osem kilogramov,« je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sporočil v torek.

Zdravila, ki mu jih pošilja mati, ji vrnejo, je dodal Kobzev. Opozoril je, da ima Navalni »krize«, in ni izključil, da oblasti dopuščajo, da se njegovo zdravje postopoma poslabša. »Zahtevali bomo toksikološke in radiološke preiskave,« je zagotovil.

V začetku leta je Navalni poročal, da trpi za simptomi, ki spominjajo na gripo, in da nima ustreznega dostopa do oskrbe, kar je med njegovimi podporniki sprožilo ugibanja, da želi Kremelj počasi povzročiti njegovo smrt. Iz zapora je pogosto kritiziral ofenzivo v Ukrajini in pozival Ruse k protestom.

Navalnega so ruske oblasti zaprle v začetku leta 2021, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi s strupom novičok avgusta 2020. Trenutno v kazenski koloniji približno 260 kilometrov severovzhodno od Moskve prestaja devetletno zaporno kazen zaradi več obsodb, med drugim zaradi kršenja pogojnega izpusta, nespoštovanja sodišča, domnevne korupcijske afere iz leta 2014 in izzivanja Kremlja.