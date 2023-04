Odpravo na Malo Mojstrovko oziroma tečaj varne hoje v gorah, kjer je plaz v soboto odnesel sedem planincev, je po poročanju medijev organiziralo športno društvo, ki med drugim vodi intenzivne tečaje zimskega gorništva, varnega obiskovanja ferat in turnega smučanja. Ob tem vodja skupine po informacijah portala N1 ni imel licence za gorskega vodnika, ki bi jo za komercialno vodenje moral imeti.

»Po informacijah, ki jih je razbrati iz medijev, te skupine ni vodil gorski vodnik oziroma vsaj jaz ne vem, da bi bil to kolega iz našega združenja,« se je za STA odzval predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije Peter Jeromel.

Kaj je šlo narobe pri sobotni odpravi Jeromel težko komentira, poudarja pa, da v naših gorah še vedno vladajo »zelo zimske razmere.« V preteklih dneh, dodaja sogovornik, je pihal močan veter, ki je prenašal sneg in gradil zamete, v soboto sta za povrh prevladovali še slaba vidljivost in megla. »Dejstvo je, da so bile razmere precej neugodne,« je poudaril.

Vodnik mora imeti ustrezno izobrazbo

Ljudem, ki se odpravljajo v gore v okviru vodene ture, Jeromel svetuje, naj se predhodno pozanimajo, ali ima vodnik ustrezno izobrazbo oziroma potrjene licence za vodenje vodenih tur za tekoče leto. Ob tem poudarja, da lahko komercialne ture vodijo gorski vodniki, ki imajo licenco oziroma izpit Združenja gorskih vodnikov Slovenije. »To pa pomeni več kot 80 dni tečajev oziroma izpitov iz raznoraznih tematik, kot so izpiti iz plezanja v snegu, ledu, v skali, vodenja turnega smučanja v domačih gorah in v gorah z ledeniki. V združenju preverimo in usposobimo kandidata za gorskega vodnika tako, da bo sposoben sprejemati ustrezne odločitve in ustrezno voditi svoje goste,« je izpostavil.

Jeromel poudarja še, da v združenju pristojne službe že več let opozarjajo na nepravilnosti in na nespoštovanje zakonov na področju gorskega vodništva, ki jih opažajo na terenu. Med glavnimi nepravilnostmi opažajo, da komercialne storitve gorniškega vodenja izvajajo posamezniki brez ustrezne izobrazbe ali licenc, druga nepravilnost pa je, da vodijo večje skupine, kot bi jih morali.

Preiskava okoliščin dogodka še poteka

Iz Splošne bolnišnice Jesenice so danes v domačo oskrbo odpustili oba težje poškodovana gornika, ki sta se ponesrečila v sobotni nesreči na območju Male Mojstrovke. Težje poškodovani pa še ostaja na oddelku za intenzivno terapijo v UKC Ljubljana, so v teh zdravstvenih ustanovah povedali za STA.

Iz policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da preiskava vseh okoliščin dogodka še ni zaključena. Policija je o dogodku predhodno obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. »Druge podrobnosti preiskave bomo lahko širši javnosti posredovali po zaključku omenjene preiskave, in sicer ko bodo zbrana vsa dodatna obvestila in ugotovljena vsa dejstva ter okoliščine omenjene nesreče na območju Male Mojstrovke,« so še sporočili iz policijske uprave Nova Gorica.