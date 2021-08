#portret Matjaž Šerkezi, gorski reševalec in inštruktor

Gore se Matjažu Šerkeziju, gorskemu reševalcu, zdijo očarljive. Da bi jih tako doživljali tudi obiskovalci in da bi se v gore podajali varno in odgovorno, brez dlake na jeziku opozarja na številne pasti, tudi z zapisi opažanj in opisi reševanj na družbenih omrežjih in v svojem spletnem dnevniku. V več kot dvajsetih letih gorskega reševanja bi domnevali, da je v gorah videl že vse, kar tja ne sodi, a so ga pohodniki s svojim početjem tudi letošnje poletje vedno znova presenečali.