Emmanuel Macron je v intervjuju na predsedniškem letalu ob obisku na Kitajskem prejšnji teden za Politico in še dva novinarja francoskih medijev izpostavil svojo priljubljeno teorijo o strateški avtonomiji Evrope, ki naj bi pod vodstvom Francije postala tretja svetovna velesila.

Med poletom iz Pekinga v Guangzhou na jugu Kitajske je Macron dejal, da je se Evropa sooča z velikim tveganjem, da se bo zapletla v tuje krize, kar ji preprečuje, da bi gradila svojo strateško avtonomijo. »Paradoksalno bi bilo, če bi v paniki verjeli, da smo le sledilci ZDA,« je v intervjuju za Politico, objavljenem v nedeljo, dejal Macron. Po njegovem si morajo Evropejci odgovoriti na vprašanje, ali je v njihovem interesu, da pospešijo krizo na Tajvanu, da pa ne bi bilo dobro, če bi ocenili, da se morajo glede tega zgledovati po ZDA.

Macron za spodbujanje evropske obrambne industrije

Macron je menil tudi, da je Evropa postala bolj odvisna od ZDA na področju orožja in energije, zato se mora zdaj osredotočiti na spodbujanje evropske obrambne industrije. Francoski predsednik je še namignil, da bi morala Evropa zmanjšati odvisnost od ameriškega dolarja, kar je tudi politični cilj Rusije in Kitajske. »Če se bodo napetosti med obema velesilama zaostrile ... ne bomo imeli ne časa ne sredstev za financiranje naše strateške avtonomije in bomo postali vazali,« je dejal.

Rusijo, Kitajsko, Iran in druge države so v zadnjih letih prizadele ameriške sankcije, ki temeljijo na onemogočanju dostopa do svetovnega finančnega sistema, v katerem prevladuje dolar. Nekateri v Evropi so kritični do uporabe dolarja kot orožja, ki evropska podjetja sili, da prekinejo stike s tretjimi državami ali pa se soočijo z uničujočimi sankcijami.

Bela hiša je v odzivu na Macronove izjave v ponedeljek sporočila, da še naprej verjame v odnose med ZDA in Francijo. Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby je dejal, da administracija predsednika Joeja Bidna ostaja prepričana v odlične dvostranske odnose s Francijo. Dodal je, da državi sodelujeta pri številnih vprašanjih, vključno s pomorskimi operacijami v azijsko-pacifiški regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Nemčiji so Macronove izjave mnogi razumeli kot distanciranje od ZDA. »Macron se izolira v Evropi, slabi Evropsko unijo, njegove izjave pa so v nasprotju s tem, kar je predsednica Evropske komisije povedala v Pekingu,« je danes na radiu Deutschlandfunk dejal strokovnjak nemških krščanskih demokratov (CDU) za zunanje zadeve Norbert Röttgen po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Morawiecki: Zavezništvo z Washingtonom je »absolutni temelj«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je Macrona spremljala na delu njegovega obiska na Kitajskem, je v Pekingu poudarila, da je stabilnost v Tajvanski ožini izjemnega pomena, grožnjo z uporabo sile za spremembo statusa quo pa je označila za nesprejemljivo.

Poljski premier Mateusz Morawiecki, ki danes začenja tridnevni obisk v ZDA, pa je zavezništvo z Washingtonom označil za »absolutni temelj«, poroča AFP. Morawiecki je ob tem danes obljubil, da bo Poljska med predsedovanjem Svetu EU leta 2025 to zavezništvo postavila na prvo mesto med svojimi prednostnimi nalogami.

Francoski minister za gospodarstvo Bruno Le Maire je po drugi strani danes zagovarjal potrebo EU po neodvisnosti in lastnem strateškem razmišljanju v odnosu do ZDA. »Predsednik republike ima vso pravico pozivati k evropski neodvisnosti in suverenosti, kar počne že od leta 2017,« je dejal za radio Europe 1. »Očitno smo zavezniki Združenih držav, delimo iste vrednote, imamo veliko skupnih gospodarskih interesov, vendar ne smemo biti proti Kitajski zato, ker smo zavezniki ZDA,« je poudaril.

Tiskovna predstavnica Elizejske palače pa je danes izpostavila, da je francoski predsednik večkrat poudaril, da Pariz ni tako tesno povezan s Kitajsko kot z ZDA, najpomembnejšo zaveznico Tajvana. »ZDA so naša zaveznica, delimo si skupne vrednote,« je dejala in dodala, da je Kitajska partnerica in tekmica, s katero želi Pariz oblikovati skupni program za zmanjšanje napetosti in reševanje globalnih vprašanj, poroča dpa.

V luči Macronovih izjav za Politico številni po poročanju tujih tiskovnih agencij nestrpno pričakujejo njegov govor o suverenosti Evrope v varnostnih in gospodarskih vprašanjih, ki ga bo v okviru obiska na Nizozemskem imel danes v Haagu.