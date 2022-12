Povedal je, da je najprej želel obiskati ZDA in se poglobljeno pogovoriti z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, z ruskim predsednikom pa da bo govoril »v naslednjih dneh«.

Macron se je po ruski invaziji na Ukrajino v februarju večkrat pogovarjal s Putinom. Nazadnje sta po telefonu govorila 11. septembra. V današnjem intervjuju za oddajo Good Morning America je izrazil prepričanje, da mora sodelovati z obstoječimi voditelji in tistimi, ki vodijo državo. »Če verjamemo v suverenost držav, se ne moremo odločiti in reči, da je predpogoj za začetek pogajanj sprememba režima,« je pojasnil.

Izrazil je optimizem glede sedanjega napredka ukrajinske vojske v protiofenzivi proti Moskvi, a opozoril, da bo vojna dolga in težka. Pozval je k trajnemu in pravičnemu miru v Ukrajini, torej k takšnemu miru, ki ga Ukrajincem ne bodo vsilili.

Meni, da se je še vedno mogoče vrniti za pogajalsko mizo. Na vprašanje, ali bi lahko bil Putin zvest in zanesljiv udeleženec mirovnih pogajanj, pa je odgovoril, da »če bi poznal odgovor, bi bil z njim za pogajalsko mizo«.

Minuli teden je Macron dejal, da namerava s Putinom govoriti »predvsem o civilnih jedrskih vprašanjih in elektrarni v Zaporožju«. Putina pa želi spomniti tudi na zahteve Francije, »da ruske sile odidejo iz Ukrajine ter da se obnovita suverenost in ozemeljska celovitost Ukrajine«, so pojasnili v Elizejski palači.

Biden na prvem državniškem obisku svojega mandata gosti Macrona

Joe Biden je danes skupaj s prvo damo Jill Biden pred Belo hišo z vsemi častmi sprejel francoskega predsednika in njegovo soprogo Brigitte Macron na prvem državniškem obisku, odkar je na oblasti v Washingtonu.

Francija je prva zaveznica ZDA, ki je nekdanjim britanskim kolonijam priskočila na pomoč ob osamosvajanju od britanskega imperija, in državi sta od takrat naprej tesni zaveznici, čeprav je bil njun odnos včasih razburkan. Nazadnje so se napetosti med državama pojavile lani, ko je Francoze razburilo novo ameriško-britansko-avstralsko zavezništvo v Tihem oceanu, pri čemer so Francozi izgubili tudi velik posel prodaje podmornic Avstraliji. To je tudi eden od razlogov, da je Biden prvo državniško večerjo svojega mandata posvetil francoskemu voditelju.

Trenutno je nekaj razlik tudi pri pogledih na vojno v Ukrajini, kjer Macron, ki ohranja stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, intenzivno poziva k začetku pogajanj med Moskvo in Kijevom.

Vroča tema je tudi ameriška zakonodaja proti podnebnim spremembam, ki daje prednost ameriškim podjetjem in jim ponuja subvencije ob prehodu v zeleno ekonomijo, kar se odvija na škodo evropskih podjetij. Gre za tako imenovani zakon za zmanjšanje inflacije, katerega osnovni del je financiranje zelenega gospodarstva. Macron je prizadevanja Bidnove vlade proti podnebnim spremembam pozdravil, vendar pa za ameriško televizijo ABC opozoril, da bo zakonodaja razbila enotnost zahoda.

Problematični so na primer davčni krediti za nakupe ameriških električnih vozil v ZDA, kar predstavlja diskriminacijo tujih proizvajalcev in EU se bo verjetno pritožila na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO).

Voditelja ZDA in Francije bosta govorila tudi o skupnem pristopu do naraščajoče svetovne sile Kitajske. Macron je pred kratkim v Bangkoku poskrbel za nekaj dvignjenih obrvi, ko je dejal, da sta ZDA in Kitajska dva velika slona, ki sta na robu tega, da ustvarita velik problem za ostali svet, ki ga je opredelil kot džunglo.

Macrona je ob prihodu pred Belo hišo pričakala salva iz 21 topov ter častna straža, med prisotne so razdelili majhne francoske in ameriške zastave, s katerimi so mahali v pozdrav.

Macron je na začetku obiska v luči vojne v Ukrajini pozval k obnovi zavezništva med ZDA in Francijo v vojnih časih, medtem ko je Biden dejal, da se državi skupaj spopadata z Rusijo, ki da je porušila mir v Evropi. »Francija je naša najstarejša zaveznica in neomajna partnerica v boju za svobodo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal ameriški predsednik.

Voditelja sta si izmenjala darila, po uvodni slovesnosti pa sta se odpravila na pogovor. Zvečer bo sledila državniška večerja z okrog 350 gosti.

Macronova sta Bidnu in soprogi med drugim podarila disk z izvirno skladbo iz filma iz leta 1966 Moški in ženska (Un homme et une femme), ki naj bi si ga Bidnova ogledala na prvem zmenku.