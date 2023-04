Ameriško obrambno ministrstvo in zvezna policija FBI sta se podala v lov na odgovorne za objavo več kot sto strogo zaupnih in drugih ameriških vojaških dokumentov, ki med drugim razkrivajo vohunjenje za ukrajinskimi voditelji, ocene ukrajinskih vojaških zmogljivosti, pridobljene podatke ruskega obrambnega ministrstva ter kočljive informacije ZDA o njihovih zaveznicah.

Ameriški predstavniki ocenjujejo, da javna objava dokumentov lahko povzroči veliko škodo ZDA in njihovim zaveznicam ter »nočno moro« za tiste, s katerimi obveščevalno najtesneje sodelujejo (Velika Britanija, Avstralija, Kanada in Nova Zelandija), je zapisal časnik The New York Times, ki je prvi poročal o curljanju dokumentov v javnost.

Prvi Pentagonovi dokumenti so se marca očitno pojavili na spletni aplikaciji za komunikacijo discord, ki je priljubljena med ljubitelji računalniških iger, kasneje pa tudi na twitterju, pišejo ameriški mediji. Dokumenti so nastali februarja in marca, torej so relativno sveži, na prvi pogled pa se zdijo avtentični, četudi so nekatere, kot kaže, spremenili, je poročal časnik, sklicujoč se na neimenovane ameriške uradnike.

Netanjahujevo jezno zanikanje

Največ Pentagonovih dokumentov je zaenkrat povezanih z Ukrajino. V enem je denimo podroben opis urjenja in opreme, ki jo je Ukrajina dobila ob usposabljanju dvanajstih brigad za spomladansko ofenzivo, je poročal BBC, ki je pregledal dokument. V drugem dokumentu ZDA ocenjujejo, da bi ukrajinski protizračni obrambi lahko do maja zmanjkalo streliva ter da v letu 2023 ni pričakovati večjih premikov na vzhodni fronti. Dokumenti pričajo tudi o ameriškem vohunjenju za ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in njegovim krogom, kar po odzivu Kijeva niti ni presenetljivo, zato pa objava ustvarja neprijetno sliko o odnosu med zaveznicama. V dokumentu, ki ga je analiziral CNN, piše, da je Zelenski februarja predlagal napad z brezpilotnimi letali na lokacije v ruskem okrožju Rostov ob meji z Ukrajino.

Iz dokumentov je sodeč po ameriških medijih tudi razvidno, da so ZDA s prestrezanjem komunikacij prihajale do zelo podrobnih podatkov o namerah ruske vojske, denimo o tem, kateri objekt v Ukrajini nameravajo napasti in kdaj, vključno z načrtom boja proti ukrajinskim oklepnim enotam, ki bodo opremljene z zahodnimi tanki. Dokumenti govorijo tudi o ocenah ranjenih in mrtvih na obeh straneh. Ker so se v Rusiji na družbenih omrežjih pojavili dokumenti, na katerih so po trditvah ZDA ocene za Rusijo znižane, se je odprlo vprašanje, kaj od objavljenega je verodostojno in kaj ne.

Nekateri dokumenti govorijo o ameriških zaveznicah, eden denimo o dilemah južnokorejskih voditeljev, kako odgovoriti na ameriško prigovarjanje, naj pošljejo orožje Ukrajini kljub načelnemu stališču Seula proti oboroževanju vojskujočih se strani. Izraelski premier Benjamnin Netanjahu pa je jezno zavrnil trditve v dokumentih, da je izraelska tajna služba Mosad spodbujala k protestom proti sporni vladni reformi pravosodja.

Obtožbe na vse strani

V ZDA zdaj ocenjujejo nastalo diplomatsko škodo, saj še niti ne vedo, koliko dokumentov je ali še bo objavljenih. Po trditvah virov preiskovalnega portala Bellingcat so se prvi dokumenti na družbenih omrežjih sicer pojavili že lani jeseni in jih je bilo še mnogo več, a jih nihče v širši javnosti ni opazil. To bi, glede na datum nastanka zdaj znanih dokumentov, pomenilo, da odtujitev ni bila enkratni dogodek. Za Washington obstaja tudi realna bojazen, da so lahko ogroženi njegovi človeški viri – informanti.

O tem, kdo je odgovoren za objavo dokumentov, je veliko ugibanj. Ukrajina trdi, da gre za Rusijo in da so mnogi dokumenti ponarejeni, a so v Kijevu dodali, da so zaradi objave spremenili nekatere vojaške načrte. Rusija obtožuje ZDA, argumenti pa so na obeh straneh podobni: skušali naj bi zavesti nasprotnika. Ker dokumenti niso objavljeni izvirno v elektronski obliki, ampak so objavljene fotografije dokumentov, ki jih je nekdo naredil fizično, je tehten sum, da je storilec Američan ali vsaj nekdo v ZDA, ocenjujejo ameriški analitiki. Mnogi dokumenti imajo oznake obveščevalnega organa združenega poveljstva ameriške vojske, navaja CNN.