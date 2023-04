Za objavami tajnih dokumentov naj bi bil ameriški vojaški sodelavec

Po uhajanju zaupnih ameriških vojaških dokumentov so v javnost prišle nove podrobnosti, tokrat o Rusiji, kjer naj bi bili spori znotraj političnega vodstva ostrejši, kot se je sprva zdelo. Ameriški mediji pa so medtem poročali, da za objavo dokumentov stoji moški, ki je delal v enem od ameriških vojaških oporišč in je velik ljubitelj orožja. Domnevni zaupni dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, kot sta Twitter in Discord, med drugim vsebujejo tajne obveščevalne podatke o vojni v Ukrajini, Kitajski in Bližnjem vzhodu.