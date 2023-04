Ameriški vrhovni sodnik Clarence Thomas je od konservativnega bogataša skozi leta prejel vrsto dragih daril oziroma uslug, od poletov z zasebnim letalom do potovanj po svetu, ki jih ni javno razkril, čeprav to za nekatera zahteva zakon, je poročala ProPublica, spletni medij za preiskovalno novinarstvo. Po včerajšnji objavi članka je nekaj demokratov v kongresu zahtevalo, da devetčlansko vrhovno sodišče, najvišji sodni organ v ZDA, sprejme zavezujoči etični kodeks, ki ga doslej ni imel. Najmanj dva demokratska kongresnika pa sta zahtevala, da Thomas, ki šteje med najbolj konservativne člane vrhovnega sodišča, odstopi.

Primer, kot ga še ni bilo

Thomas je darila oziroma usluge, ki jih naštevajo v članku, prejemal od teksaškega konservativnega nepremičninskega milijarderja in republikanskega donatorja Harlana Crowa, s katerim sta domnevno tesna prijatelja. Leta 2019, denimo, je z njim, s soprogo Ginni in drugimi z njegovim zasebnim letalom odpotoval v Indonezijo in tam križaril na njegovi jahti, za kar bi v lastni organizaciji verjetno plačal več kot pol milijona dolarjev, navaja ProPublica, ki je leta 2010 kot prvi spletni novinarski medij prejela Pulitzerjevo nagrado. Takšnih potovanj je bilo še nekaj, še več pa očitno Thomasovih poletov s Crowovim zasebnim letalom, navajajo v članku. Zlasti ti bi lahko bili problematični. Zakon o etičnem kodeksu predstavnikov oblasti, ki so ga sprejeli leta 1978 po aferi Watergate, namreč tudi od vrhovnih sodnikov zahteva razkritje daril, ki presegajo vrednost 415 evrov. Izvzeti so sicer hrana, namestitev in zabava, če gre za »osebno gostoljubje«, niso pa izvzeti zasebni letalski poleti.

»V sodobni zgodovini ameriškega vrhovnega sodišča ni znanega primera, ko bi nekdo tako pogosto in v tolikšni meri prejemal darila, kot jih je Thomas od Crowa,« navaja ProPublica in dodaja, da Thomas ni nobenega razkril v zahtevanih seznamih prejetih daril, ki vključujejo tudi družinske člane. Los Angeles Times je sicer že leta 2004 pisal o darilih Crowa Thomasu.

Thomas se je včeraj odzval z izjavo, da se je posvetoval s sodniškimi kolegi in da ga je to "napeljalo k prepričanju", da mu ni treba ničear prijaviti.

Thomas je bil v zadnjem času tarča kritik tudi zaradi dejavnosti svoje soproge, konservativne aktivistke, ki je po vdoru privržencev bivšega predsednika Donalda Trumpa v kongres januarja 2021 vodji njegovega kabineta pošiljala sporočila in ga pozivala, naj podpira Trumpa, ki »se bori za vladavino ustave«, Joe Biden in demokrati pa da »poskušajo izvesti največji rop v naši zgodovini«. Kasneje je pred preiskovalnim odborom kongresa obžalovala ta sporočila in zagotavljala, da se o svojem političnem delovanju s soprogom ne pogovarja.

Sodnik, ki vodi proces proti Trumpu, dal deset dolarjev kampanji Ustavite republikance

Razkritje ProPublice predstavlja nov glavobol za predsednika ameriškega vrhovnega sodišča Johna Robertsa. Po njegovim vodstvom sodišče v javnosti izgublja ugled. Gallupova raziskava iz septembra lani kaže, da delo sodišča negativno ocenjuje že 58 odstotkov vprašanih. Utrjuje se vtis o njegovi ideološki naravnanosti, ki je bolj prisoten med liberalnejšimi krogi in ženskami, sploh po lanski odločitvi sodišča, da umetna prekinitev nosečnosti ni ustavna pravica. Takrat se je vrhovno sodišče soočilo tudi z enim največjih škandalov, ko je v javnost ušel osnutek te odločbe.

ProPublica v svojem članku navaja, da se morajo zvezni sodniki izogibati že dejanjem, ki bi lahko samo ustvarila občutek neprimernosti. Citirajo denimo upokojeno zvezno sodnico Nancy Gertner, ki pravi, da je bila tako previdna, da niti pri rezervaciji mize v restavraciji ni omenila svojega naziva. Takšen premislek bi lahko imel težo tudi pri oceni ravnanja newyorškega sodnika Juana Merchana, ki vodi kazenski postopek proti Trumpu, ki je obtožen kaznivih dejanj v povezavi s plačilom za predvolilni molk o domnevnem razmerju. Trump je bil pred Merchanom na sodišču v torek in se izrekel za nedolžnega. Potem je prišlo na dan, da je sodnik leta 2020 podaril 15 dolarjev predsedniški kampanji Trumpovega tekmeca Joeja Bidna in še dvajset dolarjev progresivnima skupinama – ena je nosila ime Ustavite republikance. Trump Merchana že javno kritizira, tudi zato, ker je podjetje njegove hčere za politično svetovanje delalo za kampanjo Bidna in njegove podpredsedniške kandidatke Kamale Harris.

