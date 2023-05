Razkritje plačil šolnine, ki jih je izvedel milijarder iz Dallasa Harlan Crow, je najnovejši primer njegovih donacij Clarenceu Thomasu in njegovi družini, ki so sprožile vprašanja o sodnikovi etiki in zahteve o razkritjih donacij sodnikom na splošno. O teh plačilih je skupaj s prejšnjimi primeri Crowovih finančnih povezav s Thomasom prva poročala neprofitna spletna stran za raziskovalno novinarstvo ProPublica.

ProPublica je v četrtek poročala, da je Crow plačal šolnino za Thomasovega pravnuka Marka Martina, ki sta ga Thomas in njegova soproga Virginia vzgajala od šestega leta starosti. V zadnjem mesecu je ProPublica poročala o luksuznih počitnicah, ki jih je sodniku plačal Crow ter o Crowovem nakupu nepremičnin od družine Thomas, pri čemer nobena od teh informacij ni bila razkrita.

Demokrati so ta razkritja izkoristili za poziv k strožjim etičnim pravilom za vrhovno sodišče, zvezni senat pa bo imel o tem zaslišanja. Crowov urad ni odgovoril na vprašanje, koliko je skupaj plačal za Martinovo šolnino.

Kongresni republikanci še naprej branijo Thomasa in trdijo, da gre za nadaljevanje dolga leta trajajoče kampanje levice proti sodniku. Demokratski senator Ron Wyden iz Oregona pa je dejal, da je z vsakim novim razkritjem v tem primeru bolj jasno, da gre za gnusno kršitev etičnih standardov, ki so na vrhovnem sodišču že tako ali tako prenizki.