»Spodbujam vlado, da v najkrajšem možnem času preuči predlog zakona o ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja, kar naj se zgodi še pred napovedanim dvigom premij, ki bi predvsem najranljivejšim prebivalcem še poglobil socialno stisko,« je v poslanici zapisala Nataša Pirc Musar. Predsednica republike veliko pričakuje tudi od sprememb ureditve zdravstvenega varstva. Neenakosti v dostopnosti do storitev zdravstvene oskrbe so namreč vse večje, je opozorila v poslanici.

Kot je izpostavila, morajo nedopustno dolge čakalne vrste čim prej postati preteklost, nujni pa so tudi koraki k preprečevanju slabšanja zdravstvene oskrbe prebivalcev, kot so jih predlagali zdravstveno osebje, stroka in nevladne organizacije. Ob tem je izpostavila, da se je slovenski javni zdravstveni sistem že večkrat dobro izkazal, nazadnje v času epidemije.

Napovedala je tudi, da bo z namenom spodbujanja dostopnega zdravstva za vse konec maja organizirala Predsedničin forum o izzivih v zdravstvu, kjer bodo skupaj z različnimi strokovnjaki iskali rešitve za učinkovit dostop do zdravstvenih storitev.

Pirc Musar se je v poslanici zahvalila zdravstvenemu osebju za njihovo požrtvovalnost in strokovnost pri skrbi za naše zdravje in čestitala Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ki bo letos obeležil 100 let delovanja. Pozdravlja tudi, da so v Sloveniji na voljo različne kakovostne možnosti za ohranjanje in krepitev zdravja, tako z udeležbo v preventivnih in presejalnih programih kot tudi z zdravim življenjskim slogom.