Kot so navedli na ministrstvu za zdravje, se je minister v sredo udeležil uvodnega dela Evropskega foruma WHO o iskanju rešitev zdravja v ekonomiji blaginje. Ob tej priložnosti se je sestal s Klugejem in mu predstavil osrednje težave, ki trenutno pestijo slovensko zdravstvo in pomen strukturnih sprememb, ki jih pripravlja slovensko ministrstvo. Dogovorila sta se za sodelovanje, »urad WHO za Evropo bo Slovenijo podprl v prizadevanjih za okrepitev vseh delov zdravstvenega sistema«, so navedli na ministrstvu.

Po njihovih besedah se na ravni celotne regije sicer iščejo inovativne in z dobrimi praksami in podatki utemeljene rešitve za zagotavljanje zadostnega števila dobro usposobljenih in tudi zadovoljnih zdravstvenih delavcev, za stabilno financiranje, upravljanje in spremljanje zdravstvenega sistema ter za zagotavljanje njegove odpornosti na bodoče zdravstvene krize. Dobre rešitve bodo oktobra predstavljene tudi na ministrski konferenci o zdravstvenih sistemih v Talinu.

Slovenska delegacija se je med obiskom v Koebenhavnu seznanila tudi z danskim zdravstvenim sistemom. Na Danskem so namreč leta 2007 začeli izvajati strukturne reforme, ki so bile odločilne tudi za spremembe na področju zdravstvenega varstva, še posebej na področju bolnišničnega zdravljenja.

Minister je ocenil, da bi Sloveniji, kljub temu, da se bomo lotili reforme po »slovenskem modelu«, izkušnje Danske lahko koristile, zato bodo danske kolege v kratkem povabili v Slovenijo.