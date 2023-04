Vlada je po ministrovih besedah z interventnim zakonom zdravstvenim zavarovalnicam namenila več kot 70 milijonov evrov, skušali pa bodo dobiti odgovor, za kaj je bil ta denar porabljen.

Po preučitvi podatkov zavarovalnic po velikonočnih praznikih pa bodo videli, kako naprej, ali lahko kako ukrepajo v dobrobit državljanov. Ob tem pa je opozoril, da vlada nima neposrednih vzvodov, ki bi jih lahko uporabila za zamrznitev zavarovalnih premij zasebnih zavarovalnic.

Na dvig premije dopolnilnega zavarovanja se je odzval tudi minister za delo in koordinator koalicijske Levice Luka Mesec, ki je dejal, da so se v vladi dogovorili, da bodo »naročili regulatornim institucijam, da preverijo gospodarnost in upravičenost tega dviga«.

Tako Mesec kot predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon si želita čim prejšnjih predlogov za ukinitev ali preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja. Tudi Bešič Loredan je v izjavi za nekaj medijev po seji vlade ponovil, da zaveza za ukinitev oziroma preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ostaja, in sicer z začetkom leta 2025. Obenem pa opozarja, da bo po podatkih Inštituta za ekonomske raziskave do leta 2030 brez reform v zdravstvu primanjkovalo okoli pol milijarde evrov.

Zavarovalnica Generali je v sredo namreč napovedala, da s 1. majem zvišuje mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 10,39 evra. Kot glavne razloge za zvišanje navajajo neugodne trende na področju zdravstvenih storitev, in sicer rast cen zdravstvenih storitev (t. i. medicinsko inflacijo) ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu.

Tudi v zavarovalnicah Vzajemna in Triglav poudarjajo, da bo nadaljevanje trenda rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu vplivalo na premijo dopolnilnega zavarovanja, zato njegovega zvišanja ne izključujejo. Pri obeh zavarovalnicah sicer zagotavljajo, da bodo zavarovance o morebitnih dvigih premij pravočasno obvestili.

V Slovenskem zavarovalnem združenju so dvig premije, ki ga je napovedala zavarovalnica Generali, označili za nujen. Vzroki za dvig po navedbah združenja niso na strani zavarovalnic in nanje nimajo vpliva. Hkrati so izpostavili še, da je zavarovanje zgolj prostovoljno.

V koalicijskih Gibanju Svoboda, SD in Levici so že v sredo opozorili na nujnost preoblikovanja oziroma ukinitve dopolnilnega zavarovanja. V opozicijski NSi pa so poudarili, da pričakujejo optimizacijo stroškov zavarovalnic.