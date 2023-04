Delovno aktivnih je bilo 986.000 oseb, kar je 15.000 oz. 1,5 odstotka več kot leto prej, brezposelnih pa 41.000, kar je 7000 oz. 15 odstotkov manj kot v 2021. Med brezposelnimi so bili moški in ženske približno enakomerno zastopani. Število neaktivnih se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za en odstotek oz. za 9000 oseb.

Delovno aktivno prebivalstvo je sestavljalo 848.000 zaposlenih, 118.000 samozaposlenih in 19.000 pomagajočih družinskih članov. V primerjavi z letom prej sta se povečali števili zaposlenih (za dva odstotka) in pomagajočih družinskih članov (za 10 odstotkov), število samozaposlenih pa je ostalo enako. Med samozaposlenimi je bilo 72 odstotkov moških in 28 odstotkov žensk.

Prek agencije za posredovanje dela je delalo 2,2 odstotka delovno aktivnih. Bilo jih je skoraj dvakrat toliko kot leto prej.

Dve tretjini zaposlenih sta svoje glavno delo našli prek oglasov za delo ali ob pomoči prijateljev, sorodnikov in znancev, 14 odstotkov jih je svoje trenutno delo našlo tako, da so se obrnili neposredno na delodajalca oz. se je ta obrnil nanje, sedem odstotkov jih je zaposlitev našlo prek Zavoda RS za zaposlovanje ali prek zasebnih agencij za zaposlovanje. 13 odstotkov pa jih je pri iskanju svojega trenutnega glavnega dela uporabilo druge metode.