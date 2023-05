Evropski statistični urad na podlagi definicije Mednarodne organizacije dela (ILO) ocenjuje, da je bilo marca v EU 12,96 milijona brezposelnih, od tega 11,01 milijona v območju z evrom. Glede na februar se je število brezposelnih v EU zmanjšalo za 155.000 in v območju z evrom za 121.000, glede na marec lani pa v EU za 353.000 in v območju z evrom za 365.000.

Stopnja brezposelnosti med ženskami v EU je bila marca 6,3 odstotka, potem ko je bila februarja 6,4 odstotka, med moškimi pa 5,6 odstotka, potem ko je bila mesec prej pri 5,7 odstotka. V območju z evrom je bila stopnja brezposelnosti med ženskami marca 7,0 odstotka, mesec prej 7,1 odstotka, stopnja brezposelnosti med moškimi pa 6,1 odstotka, enako kot februarja.

V EU je bilo marca brezposelnih 2,763 milijona oseb, mlajših od 25 let, od tega v območju z evrom 2,264 milijona. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila marca tako v EU kot v območju z evrom 14,3 odstotka, potem ko je bila februarja v EU 14,5 odstotka in v območju z evrom 14,4 odstotka. V primerjavi s februarjem je bilo v EU 33.000 manj mladih brezposelnih, v območju z evrom pa 14.000 manj. V primerjavi z marcem lani pa se je njihovo število v EU zmanjšalo za 105.000 in v območju z evrom za 91.000.

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti marca znašala 3,2 odstotka, kar je enako kot februarja in eno odstotno točko manj kot marca lani. Po tej oceni je bilo marca letos brezposelnih 32.000 oseb, enako kot februarja in 11.000 manj kot marca lani.

Med članicami sta imeli najvišjo brezposelnost Španija (12,8 odstotka) in Grčija (10,9 odstotka), najnižjo Češka (2,6 odstotka) ter Poljska in Nemčija (po 2,8 odstotka).

Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v Sloveniji marca letos s 7,9 odstotka enaka kot mesec prej in 1,7 odstotne točke nižja kot marca lani.