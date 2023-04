Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so motnje in število stavkajočih že zdaj manjše kot v prejšnjih dneh protestnih akcij, zlasti v prometu, ki je bolj tekoč, in v izobraževanju, kjer je ministrstvo naštelo manj kot osem odstotkov stavkajočih učiteljev.

Sindikati medtem računajo na množično udeležbo na protestnih shodih, ki jih bodo čez dan pripravili po državi proti dvigu upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Oblasti pričakujejo, da se bo protestov udeležilo med 600.000 in 800.000 ljudi, od tega do 90.000 v Parizu. Za varnost skrbi 11.500 policistov.

Blokade srednjih šol in univerz

Blokade srednjih šol in univerz so danes zjutraj potekale v Lyonu, Rennesu, Lillu in Parizu, tudi na prestižni univerzi Sorbonne Zaradi blokad na vpadnicah v večja mesta pa so nastali prometni zastoji. Protestniki naj bi zaprli dostop do pariškega letališča Charles de Gaulle.

Vlada medtem čaka na odločitev ustavnega sveta, ki bo 14. aprila odločil o ustavnosti zelo nepriljubljene reforme. Sodišče jo lahko v celoti ali delno potrdi ali zavrne. Razsojalo bo po tistem, ko je vlada po tednih demonstracij in brezplodnih zasedanj narodne skupščine z uporabo ustavnega mehanizma 20. marca reformo sprejela mimo parlamenta. To je še dodatno zaostrilo njene odnose s socialnimi partnerji, pa tudi proteste.

Tudi pogovori premierke Elisabeth Borne s predstavniki osmih največjih sindikatov so se v sredo končali brez dogovora. Sindikati, ki zahtevajo umik reforme, so pozvali k rekordni udeležbi na današnjih stavkah in protestih.