#video: V Franciji se nadaljujejo protesti proti pokojninski reformi

V več francoskih mestih so v torek znova potekali protesti proti pokojninski reformi, po navedbah francoskih medijev in policijskih virov je bilo v Parizu zaradi nasilja aretiranih 46 protestnikov. Stavke in nemiri se nadaljujejo, za četrtek pa organizatorji napovedujejo nove obsežne proteste in nadaljnje ustvarjanje pritiska na francosko vlado.