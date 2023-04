Čemaževe dneve 2023 začenjajo 12. aprila z delavnico Divja hrana za vsak dan, ki jo bo vodil strokovnjak Jože Podboj. Kot poznavalec »divje hrane« bo z udeleženci delil svoje izkušnje pri nabiranju čemaža, recepte za pripravo jedi in nasvete za shranjevanje tega živila. Kuharski mojstri iz bistroja Perspektiva bodo za pokušino pripravili jedi iz čemaža.

Čemaž, znan tudi kot medvedji česen, je zaradi svojih lastnosti eno najstarejših in najbolj priljubljenih zdravilnih zelišč med živalmi in ljudmi. Legenda pravi, da je ime dobil zaradi rjavih medvedov, ki jim je bil čemaž pogosto prvi vir hrane po zimskem spanju, to okusno zelišče pa naj bi jim obnovilo vitalnost in moč. Ta užitna rastlina, ki obilno raste tudi v gozdovih Krasa, bo torej tema brezplačne delavnice, ki bo potekala v novem gostinskem objektu bistroja Perspektiva v Velikem Otoku.

Delavnici bo 14. aprila sledil kulinarični dogodek, na katerem se bodo z izvrstnimi osemhodnimi meniji skupaj predstavili gostinski ponudniki Postojne in Pivke. Deset gostincev z zelenega Krasa bo jedi s čemažem gostom ponudilo ob spremljavi izbranih vin in glasbe. Kulinarično doživetje, za katero bo treba odšteti 80 evrov, bo prav tako potekalo v bistroju Perspektiva, gostinskem objektu, ki ga je pred kratkim zavod Znanje Postojna preko javnega poziva oddal v najem lokalnemu podjetju Štorja pod stopnicami in ki bo namenjen tudi tovrstnim vsebinam.

Čemaževi dnevi se bodo nadaljevali do konca aprila, in sicer pri vseh desetih ponudnikih, ki so se vključili v pobudo. To so turistična kmetija Ivankotovi, Morski konjiček, bar Kočanija, bistro Štorja, Bolk bar, Smrekarjeva domačija, Gostilna pri Zotlarju, Guesthouse Mirjam, gostilna Špelca in ekoturizem Hudičevec. Gostom bodo ponudili trihodne menije na temo čemaža in divje hrane po enotni ceni 19 evrov. Organizatorji so z odzivom ponudnikov zelo zadovoljni in upajo, da bo odslej tako nadgrajena kulinarična ponudba destinacije postala stalnica in da se ji bodo pridružili še drugi gostinski mojstri. Več informacij o Čemaževih dnevih 2023 je na voljo na spletnih straneh RRA Zeleni kras in Turizem Postojna.

*** Legenda pravi, da je ime dobil zaradi rjavih medvedov, ki jim je bil čemaž pogosto prvi vir hrane po zimskem spanju, to okusno zelišče pa naj bi jim obnovilo vitalnost in moč.