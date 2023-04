Osnutek zakona o ZZZS ni takšen, kot si ga delodajalci želijo. »Predlagane spremembe ne gredo v pravo smer, kajti popolnoma se oslabi vpliv delodajalskih združenj z zmanjšanjem števila članov v novi skupščini,« je v izjavi za medije dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Temu pritrjuje tudi podpredsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut, ki je sicer tudi predsednik skupščine ZZZS. Z zakonom, ki po njegovih besedah vodi v privatizacijo, niso zadovoljni.

Med drugim jih moti predlagano zmanjšanje števila članov s 45 na 11. Zmanjševanju skupščine sicer ne nasprotujejo, a mora biti to narejeno transparentno. »V prvi vrsti moramo imeti pred sabo paciente, naše zavarovance, in poskrbeti za njih. Mislim, da so se tega lotili na napačni strani. Prej bi morali začeti z normativi in s standardi, potem pa z reorganizacijo zdravstvene zavarovalnice,« je dejal.

Z zakonom o ZZZS nezadovoljni tudi sindikati

Tudi po besedah predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakoba Počivavška je bilo na današnji izredni seji ESS najbolj polemično okoli predloga zakona o ZZZS. Kot je dejal, ocenjujejo, da predlagane spremembe bistveno zmanjšujejo avtonomijo ZZZS. Sprašujejo se tudi, zakaj je za predlagane rešitve potreben samostojen zakon, ko pa bi jih lahko naslovili z novelo obstoječega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Izpostavil je več vsebin, do katerih so kritični, in sicer spremembe v vodenju ZZZS in samih pristojnosti, torej »kaj zavod lahko počne sam, kaj lahko počne samo s soglasjem vlade in kje si vlada jemlje pristojnosti«. »Bilo je ogromno kritik. Menimo, da je treba koncept zakona bistveno spremeniti, zato da bi lahko dosegli konsenz,« je ocenil Počivavšek.

Na mizi tudi zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu

Socialni partnerji so danes na mizi imeli tudi zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu. Cvar je po razpravi izpostavil, da je digitalizacija nujen proces, ki ga je treba začeti čim prej, saj je trenutno stanje zaskrbljujoče. »To seveda čutimo vsi državljani, ki potrebujemo zdravstvene storitve,« je dejal. Predstavniki delodajalcev so danes podali nekaj pripomb predvsem glede nejasnosti vzpostavitve novega javnega podjetja, ki bi glede na predlog zakona vzdrževalo in razvijalo centralni zdravstveni informacijski sistem. Delodajalska združenja je po besedah Cvara zanimalo predvsem, koliko bo to stalo državljane.

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič, tudi predsednica upravnega odbora ZZZS, je dejala, da so imeli glede digitalizacije številna vprašanja, a so se dogovorili, da se bodo pogajali tudi o tem zakonu. »Eno od ključnih vprašanj je, zakaj je potrebna ustanovitev javnega podjetja. Mi to razumemo kot obvod plačnemu sistemu v javnem sektorju. Način razmišljanja 'v gospodarstvu so plače boljše' lahko vodi tudi k izjemno nevarnemu precedensu in tudi privatizaciji. Na to ne bomo pristali,« je poudarila.

Komentirala je tudi nedavne izjave ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da sta zakona, predloge katerih so obravnavali danes, siamska dvojčka, česar, kot je dejala, sama ne razume. Edina povezava, ki jo vidi, je pravna podlaga za možnost povezovanja podatkov, ki jih ministrstvo v tem trenutku ne more pridobiti. »To je po mojem mnenju čisto premalo za to, da se dva taka sistemska zakona sprejemata na tak način,« je še ocenila Ilešič Čujovič.

Minister pričakuje izjemno burno javno razpravo

Ministrstvo za zdravje danes je danes predloga zakonov, ki sta prva v sklopu načrtovane zdravstvene reforme, poslala v javno razpravo. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ne dvomi, da bo razprava burna, verjame pa, da lahko dosežemo širši konsenz o zdravstvu.

Kot je dejal minister, se tako on kot njegova ekipa veselita javne razprave, ob zavedanju, »da bo izjemno burna«. Po njegovih besedah gre namreč za miselni preskok, sam pa verjame, »da smo na točki, ko je naša družba danes dovolj zrela, da bo hitro prepoznala sebične interese posameznih interesnih skupin« in da jih bodo med javno razpravo lahko izločili iz nje.

»Sam tudi verjamem, da smo končno prišli do točke, ko lahko dosežemo širši družbeni, politični in socialni konsenz o zdravstvu, ker smo končno razumeli, da je zdravje nacionalnega pomena in da moramo za zdravje dogovoriti spremembe odločno in takoj,« je poudaril.