Prvo vprašanje ppredsedniku vlade Robertu Golobu je zastavila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Čeprav naj bi jo po napovedih zanimalo zagotavljanje varnosti pri opravljanju digitalnih storitev na področju bančništva in gospodarstva, pa se je njeno vprašanjeglasilo, ali je Golob prijavil krajo identite v Romuniji, ko so z njegovim imenom neznanci odprli lažni bančni račun. Premier je bil kratek. »Da« se je glasil odgovor.

»Preden sem se odločil, da se podam v politiko, sem od Fursa zahteval dve potrdili - da imam plačane vse davke in da nimam nobenega računa v tujini. Furs me je opozoril, da obstaja račun na moje ime. Z napačnim naslovom, navedena je ulica, ki ne obstaja, Kromberk 72. Kljub temu je bil račun odprt, na njem pa ni bilo nikoli niti enega evra,« je pojasnil Golob in dodal, da je banka račun zaprla z obrazložitvijo, da ni bil nikoli uporabljen, Golobovi odvetniki pa so decembra lani vložili prijavo na tožilstvo v Romuniji.

Odgovore na vprašanja o Gen-I je zahteval tudi poslanec SDS Žan Mahnič. Premier je opozoril,da je bila celotna zgodba o poslih Gen-I-ja v nekaterih državah zahodnega Balkana je bila »sproducirana v predvolilnem času s strani urada za preprečevanje pranja denarja po nareku takrat vodilne stranke«. Zagotovil je, da ni bila nikoli poslovna praksa Gen-I, da bi za pridobivanje poslov najemal tuje diplomate. »Kot sem seznanjen iz medijev, ste tudi sprožili preiskavo v zvezi s tem. Lahko si samo želim, da bo ta preiskava čim prej zaključena. Do sedaj me niti en organ pregona ni vprašal o tem,« je dodal Golob

Glede imenovanja vodilnih v HSE-ju in Gen-i je Golob Mahniču odgovoril, da se to ni zgodilo, »ker bi lahko vlada tako kadrovala, ampak ker gre za najbolj ustrezne kandidate, kot je bilo obrazloženo tudi na nadzornem svetu.« Mahniču je očital, da njega in njegove strankarske kolege očitno moti, da so vodenje zdaj prevzeli »ljudje s korporativno zgodovino, ne pa anonimneži s strankarsko izkaznico«.

Golob: Poanta je v rešitvah, ne v časovnici

Poslanka NSi Iva Dimic je zahtevala odgovore o poteku zdravstvene reforme. Vladi je očitala neučinkovitost in zamude pri izvajanju reforme, zanimalo jo je tudi, kakšne so konkretne rešitve na tem področju, ob tem pa je opozorila tudi na zadnje afere v zdravstvu. Golob je odgovoril, »da je nezaželenih pojavov v zdravstvu še vedno preveč, vendar jih je ni nič več, kot jih je bilo v preteklosti. Samo ena pomembna razlika je, da smo jih začeli odpirati na odprti sceni.nepravilnosti v zdravstvu«.

Zdravstvena reforma po premierjevih besedah poteka po načrtih. »Poročilo o učinskih interventnega zakona pričakujemo do konca meseca. Ko ga bomo dobili, se bomo odločali o naslednjih korakih,« je pojasnil Golob. Kot je dejal, so kot prva koraka napovedali prenovo ZZZS in digitalizacijo, » Osnutka obe zakonov sta že pripravljena in sta že nekaj časa v razpravi na strateškem svetu za zdravstvo. V tem trenutku poteka usklajevanje pogledov med strateškim svetom za zdravstvo in ekipo ministrstva. Prepričan sem, da bomo ta teden usklajevanje zaključili in oba zakona do petka poslali socialnim partnerjem.« Po premierjevi oceni sicer ne bo nič tragičnega, če bi po 30 letih nakopičenih težav zdaj morda prišlo do »tedna ali dveh zamude«.. »Poanta je v rešitvah, ne v tem kakšna je časovnica,« je poudaril Golob, in na koncu še enkrat zagotovil, da bodo oba zakona do konca meseca dali v javno razpravo in jih v predvidenih rokih pripravili do sprejema v državnem zboru.

V teku nabava protipožarnih letal

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je premierja vprašal o ukrepih vlade za boljšo pripravljenost in spopadanje z naravnimi nesrečami. Golob je povedal, da je bila po požaru na Krasu jeseni izvedena temeljita analiza na upravi za zaščito in reševanje, v Slovenski vojski in policiji. »Ugotovljeno je bilo, da se da kar nekaj stvari izboljšati še pred poletjem in te so že v teku,« je pojasnil Kot je dejal, je v pripravi načrt požarne ogroženosti, ki bo pokrival celotno državo »z namenom, da se znamo preventivno pripraviti na take pojave v bodoče, saj jih bo zaradi podnebnih sprememb samo še več«.

Golob je zagotovil, da bo letos s preureditvijo sistemov vzdrževanja poskrbljeno, da bodo v najbolj ogroženih mesecih vsa vozila in zračna plovila na razpolago. »Nabavljene so bile tudi večje vreče z bistveno večjo nosilnostjo, kot so bile na razpolago lani, in tudi bistveno večji bazeni za helikopterje. Poleg tega je za vojaško letalo Spartan nabavljen dodaten sistem s kapaciteto devet tisoč litrov za pomoč pri gašenju,« je povedal.

Kot je dejal, je v teku razpis za nabavo štirih manjših namenskih letal, ki bodo namenjena hitremu posredovanju in preprečevanju širjenja požara. »Za prvi dve letali je predvideno, da bosta nabavljena še letos iz kohezijskih sredstev. Hkrati poteka v Sežani tudi posebno usposabljanje in izobraževanje, tako da bi v obdobju velike požarne ogroženosti imeli na razpolago več gasilcev, ki se jih da kar najhitreje vpoklicati,« je povedal Golob.

Mesec: Sedanji pokojninski sistem reproducira revščino

Premierju je sledil minister za delo Luka Mesec, ki je odgovarjal na vprašanje poslanca SDS Zvoneta Černača o tem, kaj bodo na vladi storili za izboljšanje položaja upokojencev. »Popolnoma razumem stisko upokojencev;« je dejal Mesec in ocenil, da je za to kriv sistem, ki je nastajal zadnjih 30 let in ki »reproducira revščino«. Zato je treba po njegovem najprej spremeniti sistem, za to pa je, kot je spomnil, čas do 1. januarja 2025.

Po njegovih besedah sta možna dva izhoda - model, ki bi bil narejen po vzoru Islandije in Danske ali model, ki velja v srednjeevropskih državah. »Po prvem krogu posvetovanj z državljani mi je povsem jasno le, da bo sistem deloval, če bomo vanj zaupali,« je dejal. Mladi zdaj namreč ne verjamejo, da bodo pokojnine sploh kdaj dobili.

Mesec zagotavlja, da bodo šli v široko javno razpravo, na kateri bo treba odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj. »Vsi se bomo morali vprašati, koliko smo pripravljeni nameniti za pokojnine. Pri nas namreč za pokojnine namenjamo slabo četrtino plače, pokojnine pa dosegajo 63 odstotkov plače. Na Islandiji dajejo za pokojnine 30 odstotkov plače, pokojnine pa znašajo 100 odstotkov plače. Drugo vprašanje je, koliko časa smo pripravljeni delati, tretje, ali nameravamo uvesti drugi steber, in četrto, koliko smo pripravljeni biti solidarni in za najbolj ogrožene uvesti UTD,« je našteval Mesec.

Kot prvi ukrep sicer napoveduje ureditev, po kateri bo moral vsak delodajalec z delavcem, ki jer starejši od 55 let, narediti delovni načrt do upokojitve in mu zagotoviti primerno delovno mesto. Ob tem pa bi za mlade uvedli mentorske sheme.

Černač, ki z odgovorom ni bil zadovoljen, je ministra opomnil, da upokojenci nimajo časa čakati do leta 2025, ampak potrebujejo rešitve takoj. Mesec je odgovoril, da je vlada letos samo za usklajevanja pokojnin namenila dodatnih 300 milijonov evrov. Ponovil je, da razume stisko upokojencev, da pa gre za 7,5 milijarde evrov izdatkov, »zato ni ministra, ki bi lahko ljudi iz danes na jutri povlekel iz revščine«. »To lahko storimo le z reformo, te pa se ne da narediti čez noč,« je poudaril Mesec

Po današnjih poslanskih vprašanjih članom vlade se bo vsebinski del seje začel v torek, ko bodo poslanci po vetu državnega sveta znova odločali o noveli zakona o davčnem potrjevanju računov ter se lotili resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske.