Obtožnica četverico po individualni odgovornosti v šestih točkah bremeni zločinov proti človečnosti, v štirih pa vojnih zločinov, ki so jih storili med in po konfliktu na Kosovu med OVK in takratno vojsko Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ) od marca 1998 do septembra 1999 na več lokacijah na Kosovu in na severu Albanije.

Obtoženi so pregona na podlagi politične in etnične pripadnosti, nezakonitega zapora, nezakonitih aretacij in priporov, okrutnega ravnanja, mučenj, drugih nečloveških ravnanj ter umorov okoli sto ljudi. Med žrtvami pripadnikov OVK naj bi bilo več sto civilistov in oseb, ki niso sodelovale v sovražnostih. Hashim Thaci in Kadri Veseli sta bila vojaška poveljnika OVK, Rexhep Selimi vodja operativne uprave OVK, Jakup Krasniqi pa tiskovni predstavnik OVK.

Več kot 300 prič

Sodnik je danes na začetku sojenja prebral kratek povzetek obtožnice, nato so se obtoženi znova izrekli o krivdi in jo vsi zanikali. Sedaj ima uvodno besedo tožilstvo, poroča portal srbskega N1. Uvodne besede tožilstva in obrambe bodo predvidoma potekale do srede. Začetek dokaznega postopka, vključno z začetkom zaslišanj prič, bo 11. aprila. Tožilstvo na sojenju, ki bi po pričakovanjih lahko trajalo več kot šest let, napoveduje več kot 300 prič.

Vsi obtoženci so v priporu po potrditvi obtožnice od novembra 2020, ko je bil Thaci še predsednik Kosova in je zaradi obtožnice odstopil. Selimi je bil v času aretacije vodja poslanske skupine sedaj vladne stranke Samoopredelitev (Vetevendosje) kosovskega premierja Albina Kurtija. Obtožnico je tožilstvo kasneje še dopolnjevalo.

OVK se je v času konflikta od februarja 1998 do junija 1999 borila za samostojnost Kosova in proti vojski ZRJ takratnega predsednika Slobodana Miloševića. Konflikt je zahteval okoli 13.000 življenj in se je končal šele po Natovem bombardiranju takratne Zvezne republike Jugoslavije, po katerem so se srbske sile umaknile s Kosova.

Na protestu v Prištini več tisoč ljudi

V Prištini se je v nedeljo na shodu v podporo obtoženim zbralo več tisoč ljudi. Govorniki so poudarili, da so Thaci in soobtoženi nedolžni in junaki, ki so se v vrstah OVK borili v pravični in sveti vojni za svobodo Kosova. K protestu so pozvale skoraj vse večje politične stranke na Kosovu, vključno z vladajočo stranko Samoopredelitev premierja Kurtija in opozicijsko PDK. Thaci je vodil PDK, dokler se ni leta 2020 predal haaškemu sodišču.