Decembra 2022 je bilo sprejeto novo priporočilo Sveta EU, ki predvideva nadaljnje raziskovanje in postopno uvedbo novih programov, med drugim tudi za raka prostate. Vlada in ministrstvo v skladu z novim priporočilom EU podpirata premišljeno in postopno uvajanje novih priporočenih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka prostate, so zapisali.

Na posvetu v državnem svetu so med drugim sklenili, da bi bilo treba okrepiti primarne in sekundarne preventivne aktivnosti, s ciljem zmanjševanja pojavnosti raka prostate ali omilitve njegovih posledic. Poudarili so tudi, da je aktivno vključevanje uroloških pacientov v odločitve o načinu zdravljenja svoje bolezni in spremljanje svojega psihofizičnega stanja po uradnem koncu zdravstvene obravnave ključno pri zagotavljanju boljše kakovosti njihovega življenja.

Kot enega izmed sklepov so navedli tudi, da lahko uvedba organiziranega presejanja za raka prostate, ob izpolnjevanju določenih pogojev, dokazano pripomore k znižanju stopnje umrljivosti moških za rakom prostate. Opozorili pa so, da oportunistično oziroma priložnostno presejanje za raka prostate po ugotovitvah stroke lahko prinese več škode kot koristi.

Ministrstvo v sodelovanju s strukturami državnega programa obvladovanja raka in komisijo za presejalne programe že izvaja aktivnosti v podporo premišljeni uvedbi vzdržnega organiziranega populacijskega presejanja za raka prostate v Sloveniji, so zapisali na ministrstvu. Ob tem so še dodali, da vlada podpira uvajanje novih presejalnih programov v skladu z usmeritvami priporočila EU in stroke.