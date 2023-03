Štirinajstletna Anja je svojemu fantu poslala intimno fotografijo, ki jo je, seveda brez njenega dovoljenja, posredoval svojima prijateljema. Trinajstletno Nino je neznanec, ki ga je spoznala prek spleta, v njunem petem pogovoru nagovoril, naj se sleče in v videoklepetu pred njim masturbira. Nina je to storila, kasneje pa ugotovila, da je dogodek posnel in video naložil na splet. Šestnajstletno dekle je njen nekaj let starejši fant posnel med spolnim odnosom. S posnetkom jo je izsiljeval, češ da bo posnetke objavil na spletu, če ne bo pristala na ponovni seks. Eno fotografijo je že objavil. Da bo videla, kako resno misli. Tudi 17-letna Ana je imela grozno izkušnjo – sprva izjemno ljubeč fant, ki ga je spoznala prek spleta, je bil »na papirju« sanjski. Čeravno se ji je na trenutke zdelo, da jo želi nadzorovati in jo sili v reči, na katere sama še ni pripravljena, mu je poslala nekaj fotografij, ker mu je zaupala. Ob tem se ni počutila najbolje, a ga ni hotela izgubiti, fant pa je ob prejemu razgaljenih fotografij postal drugačen, začel jo je izsiljevati in jo siliti v spolne odnose tudi z drugimi. Zaupala se ni nikomur, ker jo je bilo sram.

Izsiljevanje lahko vodi do fizičnih zlorab

V vseh takih primerih je treba obvestiti pristojne, sploh policijo. Novo orodje, na voljo za izbris ali zaustavitev širjenja intimnih fotografij, pa lahko pripomore k temu, da se fotografije ne širijo naprej po spletu. Brezplačno orodje Take It Down, v prostem prevodu Vzemi dol oziroma Izbriši jo, so razvili v ameriškem nacionalnem centru za pogrešane in zlorabljene otroke (NCMEC), namenjeno pa je mladoletnim uporabnikom, ki jim pomaga izbrisati ali ustaviti širjenje njihovih intimnih fotografij. Storitev je anonimna. »Storilci, ki na spletu prežijo na otroke, iščejo bolj naivne, nevešče, take, za katere vedo, da bodo pripravljeni komunicirati z njimi. To so veliki manipulatorji. Ljudje, ki znajo z besedami, so prijazni do njih, jih spodbujajo, da storijo nekaj, česar sami od sebe verjetno ne bi. Pregovorijo jih, da pošljejo intimne fotografije, na katerih so pomanjkljivo oblečeni ali goli. Če se otrok ob tem počuti neprijetno in fotografij noče več pošiljati, ga storilec s temi istimi fotografijami začne izsiljevati bodisi za nov material bodisi za srečanje v živo. Na teh srečanjih pa pride do fizične spolne zlorabe,« je o tem, do česa lahko deljenje intimnih fotografij privede, pred časom v intervjuju za Dnevnik spregovoril višji kriminalistični inšpektor specialist, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije Robert Tekavec.

Lahko se zgodi komur koli

Omenjeno orodje Take It Down je namenjeno mlajšim od 18 let, katerih intimne fotografije krožijo po spletu. Čedalje več intimnih posnetkov, ki jih otroci in mladostniki izdelajo in posredujejo sami, zazna tudi slovenska policija. »Ti posnetki so pogosto posledica nepremišljenih dejanj, saj se otroci ne zavedajo, da so te fotografije nato na voljo tisočim uporabnikom svetovnega spleta in njihovega širjenja ne morejo nadzorovati. Lahko se zgodi komur koli, ne samo otrokom,« opozarjajo na slovenski policiji. Mladoletniki so morda intimno fotografijo v preteklosti poslali fantu ali dekletu, kasneje pa postali žrtve izsiljevanja ali neželene objave teh fotografij. Vsaka intimna fotografija mladoletnika na spletu lahko dobi svoj digitalni odtis, »hash« vrednost. Ko zgoraj omenjeno orodje zazna to vrednost, fotografijo odstrani.

V prvi vrsti je sicer najbolje, da svojih intimnih fotografij ne pošiljate nikomur in jih tudi nikjer ne objavljate. Poleg tega nobeno orodje ne more v popolnosti izbrisati vseh fotografij v spletnem okolju, saj nikoli ni znano, kdo izmed uporabnikov si je fotografijo shranil na svojo napravo, jo delil v različnih skupinah ali celo na temnem spletu. Število primerov izsiljevanj z intimnimi posnetki, s tujko se temu reče sextortion, sicer iz leta v leto narašča, v zadnjih petih letih se je celo početverilo. Gre za spletno goljufijo, ki se je pri nas pojavila okoli leta 2015.

