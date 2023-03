Prepovedan v Pulju, dobrodošel v Splitu

Minulo nedeljo je v oddaji hrvaške nacionalne televizije V nedeljo ob dveh gostoval hrvaški glasbenik Duško Kuliš, ki je konec marca nameraval imeti koncert v puljskem športnem centru, a so ga morali odpovedati. Puljski župan Filip Zoričić je namreč že konec februarja prepovedal koncert, ki bi moral biti 25. marca in na katerem bi Kuliš nastopil s srbskimi izvajalci turbofolk glasbe Draganom Kojićem, Ano Bekuta in Zorano Mićanović. Župan je kot razlog navedel, da v javnih prostorih ne bo turbofolk glasbe, na facebooku pa je zapisal: »Takšnega koncerta v mestnem prostoru ne želimo in tu je konec zgodbe.« Po njegovih besedah takšna glasba namreč ne spada v podnebje, duha in mentaliteto mesta Pulj, obenem pa želijo obdržati pravico do izbire, ko gre za to, kaj je primerno za mestne prostore in kaj ne.