Anonimni umetnik Banksy je delo ustvaril leta 2010 za britansko skupino Exit Through The Gift Shop, ki se je takrat imenovala enako, kot je želel poimenovati svoj dokumentarni film. Da bi se izognili težavam z avtorskimi pravicami, se je skupina strinjala z Banksyjevo ponudbo, da zanje ustvari sliko pod pogojem, da spremenijo svoje ime.

Veliko podobo smrti, ki se vozi v zabaviščnem odbijaču, so na dražbi pri hiši Julien's Auctions na Beverly Hillsu prodali lastniku studia Rcnstrct v Hollywoodu Miguelu Garcii Lariosu. Prvotno so jo ocenili na vrednost 600.000 dolarjev.

Pred prodajo je nastopila skupina Brace Yourself!, ki jo je spremljala pevka Natalie Zalewska. Kot je povedala Zalewska, gre pri prodaji za ohranitev umetniškega dela kot »dela zgodovine". Del izkupička bo namenjen dobrodelni glasbeni organizaciji MusiCares, ki nudi zdravstveno, finančno in rehabilitacijsko podporo sektorju.

Na dražbi je bil tudi originalni print Banksyjevega dela Deklica z balonom, ki so ga prodali za 195.000 dolarjev, ter več kot 70 umetniških del znanih imen, kot so Bob Ross, Jim Carrey in kitarist zasedbe Jane's Addiction Dave Navarro.

V začetku marca je bilo delo Brace Yourself! razstavljeno v izložbi kavarne Hard Rock Cafe v Londonu.