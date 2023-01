Banksy, neavtorizirana razstava, seveda

Tržaški Salon dražb v stari ribarnici, impozantni zgradbi tik ob morju, bo do 10. aprila gostil razstavo z naslovom Veliki komunikator Banksy, posvečeno slavnemu anonimnemu grafitarju. »Obožujem grafite. Rad imam to besedo. Grafit je zame sinonim za čudež. Vse druge umetniške zvrsti so korak zadaj, o tem ni nobenega dvoma,« je izjavil in dvignil obrv marsikateremu umetnostnemu zgodovinarju.