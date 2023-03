Slovenski skakalci so lani v Planici s četverno zmago pisali zgodovino. V današnjih kvalifikacijah so nakazali, da so odlični uspeh ponoviti.

V odličnem vzdušju, pred več kot 10 tisoč glavo množico, so orli imeli najbolj razprta krila med vsemi. Številne otroke, ki so stalnica četrtkovih poletov pod Poncami je najbolj navdušil Anže Lanišek, ki je ob poletu dolgem 239 metrov prejel tudi dvajsetico. Še dva metra in pol je bil daljši Timi Zajc, ki pa je prejel slabše ocene in je zaostal za reprezentančnim kolegom. Tretji je bil še en izvrsten letalec Domen Prevc.

Slovenski trojici sta se nato najbolj približala najboljša letalca zime Stefan Kraft in Halvor Egner Granerud. Preboj na jutrišnjo tekmovanje je med dvanajstimi Slovenci na startu uspel še Lovru Kosu, Roku Masletu in Tilnu Bartolu. Žal je na nehvaležnem 41. mestu zaključil Žak Mogel.