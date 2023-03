Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) bo v letošnjem letu objavilo razpis za nakup 35 novih avtobusov. Od tega bo 20 hibridov s pogonom na metan, 15 pa bo brezemisijskih avtobusov s pogonom na vodik. Po ljubljanskih ulicah naj bi ti avtobusi zapeljali v začetku leta 2024, pričakujejo na Ljubljanskem potniškem prometu.

V voznem parku LPP še ni takšnih, ki bi vozili na vodik. Mestna občina Ljubljana je v okviru lanskega tedna mobilnosti na progi številka 2 testirala avtobus na vodik caetano HV city gold. V tem času so spremljali tako različne tehnične parametre delovanja vozila na vodik kot tudi uporabniško izkušnjo. »Poleg dejstva, da so avtobusi, ki jih poganja vodik, brez emisij, je njihova prednost tudi v tem, da vodikova tehnologija v primerjavi z baterijskimi električnimi vozili omogoča uspešno shranjevanje zelene električne energije sočasno s proizvodnjo ter predvsem na daljše časovno obdobje. Prednost je tudi razdalja, ki jo avtobus prepelje z enim polnjenjem in se lahko primerja z razdaljo, ki jo trenutno dosegajo avtobusi s konvencionalnim dizelskim pogonom,« so v času testnega obdobja o avtobusih na vodik zapisali na Mestni občini Ljubljana.

Župan Zoran Janković je na eni svojih novinarskih konferenc že napovedal gradnjo prve javne vodikove polnilnice. Iz lokalnega energetskega koncepta ljubljanske občine je razvidno, da nameravata Magistrat in javno podjetje Energetika Ljubljana do leta 2030 vzpostaviti kar dve tovrstni javni polnilnici. Potencialni uporabniki vodikovih polnilnic ne bodo le avtobusi LPP, temveč tudi denimo tovorna vozila.

Medkrajevni avtobusi v povprečju mlajši od mestnih

V začetku letošnjega leta je imel Ljubljanski potniški promet v svojem voznem parku 219 mestnih in 70 medkrajevnih avtobusov. Povprečna starost mestnih avtobusov je bila lani 11,2 leta, medkrajevni avtobusi pa so bili v povprečju stari 7,3 leta. Podatki LPP kažejo, da se je v zadnjih desetih letih povprečna starost mestnih avtobusov povišala za skoraj 1,4 leta, po drugi strani pa se je povprečna starost medkrajevnih avtobusov znižala za približno 2,3 leta. V javnem podjetju so pojasnili, da se je povprečna starost mestnih avtobusov povečala, ker so z letom 2020 zaradi epidemioloških razmer zmanjšali število nakupov tovrstnih avtobusov.

Lani so se razmere sicer izboljšale, a namesto večjih vložkov v mestne avtobuse je Ljubljanski potniški promet več vlagal v medkrajevne. Razložili so, da so sklenili, da bodo kupili večje število medkrajevnih avtobusov, saj je država razpisala koncesije za izvajanje medkrajevnih linij, zato so morali obnoviti ta del voznega parka. »Trenutno smo v mestnem prometu na začetku večjega nakupa mestnih avtobusov in uvajanja novih pogonskih goriv (vodik in električna energija). Načrtujemo, da bo v letu 2024 povprečna starost mestnih avtobusov 8,83 leta,« so optimistični v javnem podjetju.

Kaj z odsluženimi avtobusi?

V javnem podjetju so povedali, da se pri odločanju o prodaji oziroma o uničenju rabljenih avtobusov odločijo na podlagi tega, kako ohranjen je posamezen avtobus. »Vsako leto nekaj odsluženih avtobusov prodamo, vendar pa je večina avtobusov ob izteku življenjske dobe iztrošena in nadaljnja uporaba ni mogoča,« so pojasnili. Po njihovih izkušnjah so kupci odsluženih avtobusov najpogosteje trgovci z vozili, tako domači kot tuji. Kaj ti kupci storijo z avtobusi, pa na LPP ne vedo, saj z nadaljnjo uporabo vozil niso seznanjeni.

»Rabljene avtobuse občasno podarimo tudi policiji ali gasilcem, ki jih uporabijo za usposabljanje in vaje,« so dejali v LPP. Pri odsluženih avtobusih poskrbijo za ustrezno razgradnjo in recikliranje določenih materialov v vozilih, kot so plastika, železo in blago. »Ker v Ljubljanskem potniškem prometu podpiramo dobre ideje in aktivnosti, ki sledijo načelom krožnega gospodarstva, smo v preteklosti dva odslužena avtobusa namenili Javnemu zavodu Mladi zmaji. Mladi zmaji so prvega izmed avtobusov preuredili v mobilni mladinski center z imenom Ljuba in Drago, drugega pa v skupnostni center z imenom Borc, ki je v naselju Kašelj. Oba sta namenjena učenju in druženju,« so pojasnili v javnem podjetju. Leta 2020 so rabljena avtobusa namenili ljubljanskemu zavetišču za zapuščene živali, letos pa so še dva podarili Ukrajini za prevoz otrok v šole.