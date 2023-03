Proteste je v petek na več lokacijah po državi organiziral Sindikat kmetov Slovenije zaradi različnih zahtev do kmetov in perečih težav v kmetijstvu. Povod so bile predvsem okoljske zahteve do kmetov.

»Tisoč let smo kmetovali na teh zemljiščih in varovali naravo, sedaj pa imamo samo omejitve. Okoljevarstvene organizacije postavljajo režim na naših zemljiščih, ni pa rešitev. Kmetje smo zgroženi ob teh zahtevah,« je prejšnji teden dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Opozoril je, da kmetom pretijo novi davki, pereča so cenovna neskladja, težave so tudi z zvermi, saj njihova populacija narašča.

Protestov na približno 30 lokacijah se je po oceni sindikata udeležilo najmanj 5000 kmetov, ki so s traktorji in transparenti izrazili svojo nejevoljo in dali politiki jasen signal, da jim je treba prisluhniti. Vladi so dali deset dni časa, da se sestane z njimi, sicer bodo proteste stopnjevali.

Kmetje so zahteve do vlade zbrali v osem točk. Med njimi so, da naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, da se ponovno preuči in zmanjša območja Nature 2000, da se kmetov ne obremenjuje z novimi davki, da so ukrepi jasni in administrativno nezahtevni ter da se neposredna plačila in ostala sredstva uskladijo z inflacijo.