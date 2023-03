»Naša groba ocena je, da je bilo vsaj 5000 kmetov po celi Sloveniji udeleženih na protestih, ali s traktorji ali osebnimi avtomobili ali so nam sicer dali podporo,« je dejal Medved. Meni, da so kmetje s tem izrazili svojo nejevoljo in dali politiki jasen signal, da je treba kmetom prisluhniti.

Doslej nima podatkov o morebitnih težavah na terenu. »Kmetje smo pozivali k mirnim protestom, da pokažemo, da smo tisti, ki znamo potrpeti, a ne v večnost,« je dejal Medved, ki je že pred protestom dopoldne predstavil zahteve kmetov, na tamkajšnji novinarski konferenci pa so sodelovali tudi predstavniki drugih organizacij s področja kmetijstva.

Osem zahtev kmetov

Medved je pred parlamentom predstavil osem zahtev. Prva med njimi je, da naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Poleg tega med drugim zahtevajo jasne in administrativno nezahtevne ukrepe, uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo, pa tudi da se kmetijstvu namenjena sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijskem sektorju.

Nato so se večinoma ob 13. uri kmetje zbrali na številnih lokacijah po Sloveniji, kjer so tudi v lokalnih okoljih izpostavili v prestolnici prebrane zahteve. V Ljubljani so se med drugim z lokacije kanala C0 na območju Kleč okoli 12.30 z več deset traktorji pripeljali v središče Ljubljane, nato pa so se po napovedih vrnili v Kleče.

»Med kmeti vre, kmetije ne morejo več niti normalno delati, kaj šele, da bi se razvijale«

V Novem mestu in Trebnjem so se kmetje zbrali na štirih lokacijah, udeležencev je bilo prek sto, je povedal strokovni tajnik sindikata Jernej Redek.»To kaže na to, da med kmeti vre, kar je že dolgo časa znano, kajti omejitve in pritiski z vseh področij so čedalje hujši. Dejansko kmetije ne morejo več niti normalno delati, kaj šele, da bi se razvijale,« je poudaril Redek.

Na vseh štirih lokacijah so po njegovih besedah prebrali zahteve, predstavljene v Ljubljani. »Protest je potekal mirno, zbrali smo se, nato pa se po nekaj časa odpeljali vsak v svojo smer, kajti naš cilj ni ovirati državljanov pri vsakodnevnih opravilih, ampak pokazati nestrinjanje s trenutno slovensko in evropsko politiko,« je še povedal Redek. Pričakuje, da se bo začela »normalna komunikacija« in da bodo tudi kmetje »imeli kakšno besedo in svoj prostor v državi«.

V Lokarjah pri Šentjurju se je na protestnem shodu zbralo 80 kmetov s 60 traktorji. Z mirnim protestom so želeli opozoriti na nevzdržne razmere v kmetijstvu. Kot je za STA povedal koordinator shoda Primož Pevec, so se za protest odločili, ker želijo pokazati, da jim je dovolj kmetijske politike in vseh neizpolnjenih obljub, čeprav so si kmetje vedno prizadevali, da jih uresničijo.

Dejal je tudi, da so veliko časa porabili za usklajevanje glede priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike, a na koncu je iz tega prišla »ena popolnoma drugačna zgodba s čisto drugačnimi predpisi, ki jih kmetje ne morejo in ne želijo izvajati«. Dejal je, da so mnoga stoletja kmetje skrbeli za naravo, da bi jo ohranili, ter da se slovenski kmetje ne strinjajo s slovensko in bruseljsko kmetijsko politiko. Želijo si, da bi potrošnik prišel do kakovostne slovenske hrane po dostopnih cenah, je dejal Pevec.