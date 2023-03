»Tale kamion tukaj, ki prevaža izredni tovor, nikakor ne more iti naprej,« je dejal Damjan Skok iz sektorja prometne policije pri generalni policijski upravi, potem ko so pri pregledu enega od tovornjakov, ki so ga ustavili med izrednim nadzorom prometa na počivališču Zaloke na dolenjski avtocesti, odkrili vrsto nepravilnosti. »Tovor je že na prvi pogled nepravilno naložen in nepravilno zavarovan. To je nevarno,« je dodal.

Zaradi povečanja prevoza blaga in potnikov iz smeri Hrvaške v notranjost Slovenije je policija v sodelovanju z drugimi nadzornimi službami te dni izvedla poostren nadzor. Kot je dejal Skok, tovrstni nadzori sicer niso nič novega, na avtocestah jih izvajajo že dlje časa. Novo pa je to, da so nadzor tokrat izvedli v sodelovanju s hrvaškimi kolegi, ki so v istem času voznike kontrolirali na počivališču Gradna v smeri proti Zagrebu. V Zalokah so bili poleg specializirane enote za nadzor prometa na delu tudi policisti prometnih postaj Ljubljana in Novo mesto, specializirana enota za nadzor državne meje, prometni inšpektorat, Dars, Finančna uprava Republike Slovenije, prisotna je bila tudi hrvaška patrulja prometne policije, medtem ko je na hrvaški strani sodelovala slovenska patrulja. »V prihodnosti želimo sodelovati tudi z drugimi policijami sosednjih držav, ambicije so torej velike,« je še dejal Skok.

Preverjali tovornjake in avtobuse

Tokrat so nadzorovali v glavnem tovorna vozila in avtobuse. »Preverjamo vse. Začnemo z dokumenti, nato preverimo opremo, tehnično brezhibnost vozila, pnevmatike, kako je tovor naložen, ali je označen kot izredni prevoz, ker presega predvidene dimenzije, zelo smo pozorni na tahograf, torej na delovni čas, odmore, počitke. To je zelo specifična oblika nadzora, zato jo opravljajo posebej usposobljeni policisti. Potrebnega je veliko znanja in izkušenj pa tudi tehnične opreme za tovrstni nadzor,« je pojasnil Skok. Ugotovili so kar nekaj preobremenitev s tovorom, manipulacijo dvojne posadke, prekoračen čas vožnje, ad-blue manipulacijo, v enem primeru vozilo ni bilo brezhibno. »Skratka, kršitev je ogromno,« je dodal Skok. »Že nekaj časa zelo pozorno nadziramo zlasti avtobuse in ugotovitve kažejo, da bomo morali kontrolo na tem področju še poostriti.«

Z vstopom Hrvaške v schengensko območje in z ukinitvijo mejne kontrole so se prometni tokovi spremenili, je pojasnil višji policijski inšpektor Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije. »Promet na avtocestah se je povečal za približno 20 odstotkov, po naših ocenah predvsem zato, ker ni več čakalnih dob za tovorna vozila na mejnih prehodih. Zato smo se dogovorili s hrvaško prometno policijo, da izvedemo prvi skupni nadzor.« Kot je dodal, bodo tovrstne poostrene nadzore izvajali tudi v prihodnje in jih še okrepili. »Ugotovili smo kar nekaj kršitev, kar pomeni, da je nadzor potreben. Je pa takšno sodelovanje s hrvaškimi kolegi namenjeno tudi izmenjavi izkušenj, metodike in taktike dela obeh policij, zato verjamem, da se bomo drug od drugega tudi kaj naučili.«

Z redno kontrolo do manj nesreč

Po besedah Josipa Mataje, vodje hrvaške prometne policije, bodo tovrstno sodelovanje obeh policij zagotovo nadaljevali. »Ko je Hrvaška vstopila v schengen, so meje res izginile, niso pa izginile težave glede varnosti v cestnem prometu. V zadnjih dveh letih smo imeli na naših cestah dve zelo hudi prometni nesreči avtobusov, v nesreči leta 2021 je umrlo deset ljudi, leta 2022 pa dvanajst. Že iz tega vidimo, da je treba redno kontrolirati tovorna vozila in avtobuse, da bi tako poskušali tovrstne najhujše nesreče preprečiti,« je dejal Mataja in dodal, da je tovrstno sodelovanje policij obeh držav zdaj, ko meja ni več, nujno. Samo lani se je promet na hrvaških cestah povečal za več kot 15 odstotkov, in to ne le na avtocestah. »Pričakujemo in tudi upamo, da bomo imeli dobro turistično sezono, kar pomeni tudi gnečo na cestah. Toda verjamem, da se bo vse skupaj dobro izšlo,« je še dejal Mataja in pojasnil, da tovrstnih poostrenih kontrol, ki bi utegnile gnečo na cestah še povečati, v najvišji sezoni ne bodo izvajali.