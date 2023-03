Po zmagi leta 2021 na tej dirki je Van Aert tokrat moštvenemu tekmecu prepustil zmago. Francoz je moral lani priznati premoč le Eritrejcu Biniamu Girmayu, tokrat pa je po 260,9 km med Ypresom in Wevelgemom le prišel na svoj račun in objet z Belgijcem prvi prepeljal ciljno črto.

Za 30-letnega Francoza je bila to 27. zmaga v karieri in prva to sezono. Van Aert je po drugem mestu ostal pri 40 zmagah, a zanj vrhunca prihajata prihodnjo nedeljo na dirki po Flandriji ter 9. aprila na Pariz-Roubaixu.

Laporte bo tam glavni pomočnik Van Aertu v lovu na zmage na spomenikih. V boju za najvišja mesta bo po Flandriji od Slovencev poleg Mohoriča tudi Tadej Pogačar, medtem ko je Mohoričev cilj sezone predvsem Pariz-Roubaix. Še pred tem se bo sezona belgijskih enodnevnih klasik nadaljevala s sredino preizkušnjo skozi Flandrijo.

»Dirkala sva na polno do deset kilometrov pred ciljem, potem pa sva se že zavedala, da je zmaga najina. Zmagal sem v petek (na klasiki E3 Saxo Bank, op. STA) in moje misli so že usmerjene k prihodnjim dirkam. Christophe je imel res zahtevno pripravljalno obdobje, ponagajala mu je tudi bolezen. Ker pa se ves čas razdaja za ekipo, je bila odločitev zelo enostavna,« je organizatorjem po dirki glede ekipne dinamike razložil Van Aert.

»Seveda ni lahko tako zmagati. Večkrat smo se pogovarjali, da takšne zmage niso samoumevne in da se najbrž ne bodo več zgodile. Težko je verjeti, da se sploh lahko na tako visoki ravni, a po drugi strani vse to kaže na garanje in razvoj naše ekipe. Lep občutek je priti takole skupaj v cilj,« je še dodal odlični Belgijec.

Hladno in deževno vreme kolesarjev ni odvrnilo od napadov na krajših in tlakovanih klancih, odločilni trenutek pa se je zgodil 53 km pred koncem, ko je na Kemmelbergu napadel Van Aert, s sabo pa odpeljal le moštvenega kolega Laporta.

Mohorič ni bil v najboljšem položaju ob začetku vzpona, a se je prebil v prvo zasledovalno skupino ter jo na spustu skušal popeljati bližje Van Aertu in Laportu v ospredju. To mu ni uspelo, dvojec Jumbo-Visme pa si je hitro prikolesaril veliko prednost pred večjo skupino.

Kljub številnim kolesarjem pa je bila ta pri narekovanju ritma prešibka, da bi ujela dvojico v ospredju. Ta je imela na koncu kar dve minuti naskoka pred zasledovalci. Po napadu v zadnjih kilometrih je imel v skupini zasledovalne četverice največ moči Belgijec Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech).

V ta boj bi se lahko vključil tudi Mohorič, ki je sam večkrat poskušal z napadom. Nato pa je šest kilometrov pred ciljem nesrečno zdrsnil v krožišču in z odrgninami ciljno črto prečkal za najboljšimi na 43. mestu z zaostankom 5:26 minute.

Na dirki je nastopil tudi Luka Mezgec (Jayco-AlUla), a ni posegel v boj za najvišja mesta. Bil je 86., zaostal pa je 11:18 minute.