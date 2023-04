Tadej Pogačar je v zadnjih 12 mesecih zbral 5875,86 točke, na drugem mestu pa ima še drugi teden zapovrstjo novega najbližjega zasledovalca. S četrtim mestom na dirki po Flandriji je s tretjega na drugo mesto napredoval Belgijec Wout Van Aert, ki je zbral 5262 točk. Tretji je po padcu za eno mesto njegov rojak Remco Evenepoel s 4865,21 točke.

Primož Roglič je zdrsnil za dve mesti in je zdaj deveti z 2268,5 točke, Matej Mohorič pa je izgubil eno mesto in je po novem 42. kolesar lestvice Ucija s 1214 točkami. Med najboljšimi 500 kolesarji je še šest Slovencev, seštevek najboljših osmih (10.516 točk) pa je trenutno dovolj za napredek na četrto mesto na lestvici držav. Na peto je padla Danska, prepričljivo na vrhu pa je še naprej Belgija (19.259) pred Francijo (11.948) in Španijo (11.483).

Prvič po 11. oktobru lani je mesto vodilne kolesarke na lestvici Ucija po padcu na dirki po Flandriji izgubila Nizozemka Annemiek van Vleuten. Prehitela jo je rojakinja Lorena Wiebes. Najboljša Slovenka je Eugenia Bujak na 115. mestu, za njo je Urša Pintar na 116.

Ta teden bo v svetovni seriji vse v znamenju dirke po Baskiji in predvsem enodnevne klasike Pariz-Roubaix v moški in ženski konkurenci. Od Slovencev bo na njej zagotovo nastopil Mohorič, saj lov na granitno kocko velja za njegovo najljubšo preizkušnjo ter glavni cilj sezone. Pri ženskah bo od Slovenk tekmovala Eugenia Bujak.

Po Baskiji od Slovencev nastopa le Domen Novak, medtem ko se Roglič in Tratnik pripravljata na majsko dirko po Italiji, Pogačar pa na svoji zadnji spomladanski klasiki v svetovni seriji, Amstel Gold (16. 4.) in Liege-Bastogne-Liege (23. 4.).