Triintridesetletni Kisovčan je tudi v zadnji etapi ves čas sledil deset let mlajšemu tekmecu. Ta je večkrat poskušal z napadi, a se ni otresel trikratnega zmagovalca dirke po Španiji. Sprva je bil z njima še na koncu v skupnem seštevku četrtouvrščeni Španec Marc Soler (UAE Team Emirates), a ob zadnjih dveh prečkanjih klanca na Montjuic ni zdržal predvsem Evenepoelovega ritma.

23. zmaga na španskih tleh

Svetovni prvak lani iz Wollongonga je ob koncu sprintal in zasedel prvo mesto, Roglič pa se ni podal v boj za etapno zmago in se zadovoljil s skupnim slavjem. Tretji je ciljno črto prečkal Soler z zaostankom 53 sekund, skupno pa je bil tretji njegov moštveni kolega, Portugalec Joao Almeida.

To je bila že 23. zmaga na španskih tleh za Rogliča, šesta v skupnem seštevku. Pred tem je bil trikrat najboljši na Vuelti (2019, 2020, 2021) in dvakrat na dirki po Baskiji (2018, 2021).

Imel močne noge

»Vesel sem. Zagotovo sem pričakoval njegove napade. Že pred današnjo etapo smo imeli v nogah šest zahtevnih dni, nič drugače ni bilo tokrat. Ekipa je opravila odlično delo, me pripeljala v pravi položaj, sam pa sem imel močne noge. To je bil res lep teden,« je po zmagi za organizatorje 102. izdaje dirke po Kataloniji dejal Roglič.

»Upam, da bo tudi na Giru podobno. Bilo je zabavno in resnično sem užival. Zmaga tu mi pomeni ogromno. To mi je v karieri manjkalo. Počaščen sem, da sem zmagovalec in del zgodovine ene najstarejših dirk na svetu. Brez prave ekipe pa mi to seveda ne bi uspelo, zato se ji zahvaljujem,« na nizozemsko ekipo ni pozabil slovenski as.

72 zmag v karieri

Skupno je Roglič zdaj pri 72 zmagah v karieri, od tega jih je sedem dosegel v tem letu. Skupno je pri 18 zmagah na večdnevnih dirkah, kar ga med aktivnimi tekmovalci uvršča na drugo mesto za Kolumbijcem Nairom Quintano (20).

V prvem delu etape pravih presenečenj ni bilo, v ospredju je bilo devet ubežnikov, ki pa niso bili nevarni za skupni seštevek in jih je glavnina v prvem krogu po Barceloni ujela. Na krožnem delu trase je ritem narekovalo Evenepoelovo moštvo, kolesarji pa so morali šestkrat premagati klanec na Montjuic (0,8 km/10,5 %).

Evenepoel je pred tretjim prečkanjem Montjuica prvič napadel, sledil pa mu je Roglič. Na spustu se jima je pridružil Soler. Belgijec je znova želel, da bi tudi Slovenec in Španec narekovala ritem, a mu pri tem na nejevoljo 23-letnega Belgijca večkrat nista ustregla.

Evenepoel: Primož morda celo najboljši kolesar na svetu

Ko je Evenepoel spoznal, da se Slovenca ne bo otresel, ni več napadal, ciljno črto pa je prečkal pred svojim prihajajočim tekmecem na dirki po Italiji. Ta se bo začela 6. maja.

»Zelo sem zadovoljen po težki dirki. Vedel sem, da se bo na takšni trasi Rogliča težko otresti. Kot ekipa smo prevzeli odgovornost in narekovali ritem. Zaslužili smo si zmago in vesel sem, da sem ga v etapi premagal,« je po etapi za organizatorje dejal 23-letni Evenepoel.

»To je vendarle Primož, je eden najboljših kolesarjev na svetu. Ko je v res 'top' formi, je najbrž celo najboljši. Vedel sem, da mi bo sledil, saj je malce lažje slediti kot napadati. Moram mu sneti kapo, tu je dirkal izjemno,« je o tekmecu in sami dirki še dejal Belgijec.

Ta je danes slavil 40. zmago v karieri in drugo na tokratni preizkušnji po katalonskih cestah. Zmagal je tudi v tretji etapi.