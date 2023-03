Pogajanja z delodajalcem so namreč januarja zastala že po prvem sestanku in niso prinesla nobenih novih rešitev ali sprejemljivih ponudb, vodstvo pa se po mnenju stavkovnega odbora pogajanjem in socialnemu dialogu z novinarskimi sindikati na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) izogiba, obenem pa dodatno zaostruje razmere v zavodu, slabša delovne pogoje, ruši profesionalne in programske standarde ter poglablja pritiske na avtonomijo novinarskega dela.

Kot je v sporočilu za javnost pojasnila predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković, stavkovne aktivnosti zaostrujejo tudi zato, ker ugotavljajo, da sta sodbi dveh sodišč o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in nezakoniti razrešitvi direktorice Televizije Natalije Gorščak potrdili opozorila novinarskih sindikatov, da vodstvo RTVS deluje nezakonito in neprofesionalno.

V. d. generalnega direktorja RTVS po njihovih navedbah prav tako ne opravlja tekočih poslov niti pri vzpostavitvi socialnega dialoga, obenem pa še ovira pogajanja novinarskih sindikatov z vlado za nov plačni sistem v javnem sektorju.

Stavkovni dan s prekinitvijo dela bo na RTVS 4. aprila, trajal bo od polnoči do polnoči, to pa ne bo prvi tovrsten dan. Novinarji RTVS namreč zaradi posegov v avtonomijo, padanja profesionalnih in programskih standardov ter neizvajanja socialnega dialoga neprekinjeno stavkajo od 23. maja lani.