Vsega je kriva mati narava

Zdaj bom spet lahko bral Cankarja. Pred kakšnim letom dni, ko so v Mladinskem gledališču Festivalno dvorano spremenili v prizorišče Cankarjevih Hlapcev, sem pomislil, da bi bilo treba spet prebrati Cankarja. Kdo drug je bolje opisal značaj in dušo slovenskega naroda. Začel sem s črticami. Pa ni šlo. Že prva in potem še naključno izbrana sta omenjali smrt njegove mame. Odnehal sem. Moja mama je bila takrat že v letih in bolna in skrbelo me je. Sem pa prebral Hlapce, da obudim spomin. Na dušo in značaj. Bilo je pred volitvami.