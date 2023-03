Urednica in voditeljica oddaje Saša Banjanac Lubej je sporočila, da se je v. d. direktorja Televizije Slovenija (TVS) Uroš Urbanija odločil za prekinitev sodelovanja z novinarkami te edine televizijske oddaje, ki jo javni medijski servis pripravlja za pripadnike albanske, bosanske, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske skupnosti v Sloveniji. V jezikih teh skupnosti se predvaja vsako drugo soboto na prvem televizijskem sporedu in se izmenjuje z oddajo za Rome.

Odločitev v. d. direktorja TVS po njenih besedah pomeni ukinitev oddaje v obliki, kot je bila zasnovana pred osmimi leti, čeprav jo programski načrt Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za letos predvideva. Urbanija se je februarja brez kakršnega koli vnaprejšnjega obvestila odločil, da ne podpiše običajnih trimesečnih avtorskih pogodb za sodelavke, je navedla.

Kot je pojasnila, gre za novinarke, katerih materni jezik je eden od jezikov omenjenih skupnosti in so bile zaradi tega tudi povabljene k ustvarjanju oddaje. Večinoma so univerzitetne diplomirane novinarke, svoje delo pa opravljajo vestno in odgovorno. Večina jih sodeluje pri oddaji od samega začetka januarja 2015.

Spomnila je, da je DZ leta 2011 sprejel deklaracijo, s katero so parlamentarne stranke priznale obstoj omenjenih skupnosti v Sloveniji in pozvale vlado in druge ustanove, naj podprejo njihova prizadevanja za ohranjanje svojih jezikov, kultur in identitet. Poleg tega RTVS 4. člen zakona o RTVS obvezuje, da mora podpirati širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikih. Prav tako se je Slovenija z ratifikacijo okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin zavezala, da bo podpirala ohranjanje kultur in jezikov omenjenih skupnosti, je dodala.

Za oddajo bo po prehodnem obdobju, v katerem bodo predvajani prispevki, ki so jih sodelavke že pripravile, poskrbela sama. Odločitev Urbanije pa vidi tudi kot priložnost, da se uredi sistemsko sofinanciranje oddaje NaGlas! po vzoru drugih oddaj za manjšine in v duhu priporočil Sveta Evrope.

Najbolj gledana oddaja v svojem terminu

Oddaja je samo leto dni po prvem predvajanju postala najbolj gledana oddaja v svojem terminu. »Je odlično sprejeta tako pri skupnostih kot v strokovni javnosti, je tudi ena redkih, ki ves čas celotno vsebino pripravlja tudi za spletno stran rtvslo.si in za družbena omrežja,« je poudarila.

V Zvezi zvez kulturnih društev Slovenije kot krovni organizaciji albanske, bosanske, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske skupnosti so ob tem tudi navedli, da je bila oddaja že na svojem začetku pred osmimi leti načrtovana samo v dolžili 20 minut na 14 dni. To je po njihovi oceni absolutno premalo programskega časa za pokrivanje vseh dogodkov, ki jih organizira več kot 100 društev.

Prekinitvi sodelovanja s honorarnimi sodelavkami oddaje nasprotujejo tudi v Zvezi hrvaških društev v Sloveniji in Bošnjaški kulturni zvezi Slovenije. V slednji so navedli, da so na svetu vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji že zahtevali, da se oddaja predvaja enkrat tedensko, da bi bila daljša in da bi ji bilo namenjenih več sredstev.

Tudi Mirovni inštitut poziva vlado in pristojno ministrstvo, da čim prej sistemsko uredi status in financiranje programskih vsebin na RTV Slovenija za omenjene manjšinske skupnosti, ter »prepreči tovrstne nestrokovne, samovoljne in maščevalne posege vodstva v programe, namenjene manjšinskim skupnostim«.