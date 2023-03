Podpisniki so v pismu, ki so ga prebrali na novinarski konferenci, zapisali, da želijo z njim člane sveta zavoda spomniti na njihovo objektivno odgovornost. »Opozarjamo, da fokusne skupine z neorganiziranimi posamezniki ali sestanek z županu poslušnimi društvi niso dialog z mestom,« so povedali.

Članom sveta Center Rog očitajo, da niso pripravljeni izpolniti minimalnih zakonskih standardov komuniciranja in transparentnosti in da za projekt opravljajo reklamno funkcijo. Center Rog pa da mestu in družbi povzroča »katastrofalno škodo«, so zapisali.

V pismu, ki so ga poslali v sklopu 17. obletnice Avtonomne Tovarne Rog, so spomnili na zahtevi, ki so jih pred letom naslovili na upravljavce zavoda. Takrat so zahtevali javno razpravo o deložaciji rogovcev in primerno kompenzacijo ter javno soočenje o razvoju Roga. Podpisniki trdijo, da na zahtevi nikoli niso prejeli odgovora, edini odziv pa je bila mednarodna konferenca, ki je »znova slavila naprednost Molovega projekta«.

Ponovno so omenili februarsko nesrečo na gradbišču Roga, v kateri so se štirje delavci zastrupili z monoksidom, in opozorili, da dela potekajo tudi izven delovnega časa. Pišejo, da se člani sveta zavoda na očitke o kršenju zakonodaje takrat niso odzvali. »Ni videti, da bi vas skrbelo za življenja delavcev, ki gradijo vašo stavbo, kaj šele za njihovo dostojno plačilo in spoštovanje zakonsko določenih delavskih standardov,« očitajo v pismu.

Spomnili so tudi na sečnjo dreves ob Ljubljanici in spomenik izbrisanim. Menijo, da ni primerno postavljati spomenika izbrisanim na mestu, kjer so bili njihovi prostori porušeni, nasledniki gibanja pa izgnani. Podpisniki so v pismu opozorili še, da spomenik v obliki črke Ć ni nadomestilo za razpravo o tem, kaj se je zgodilo z Rogom.

Mestna občina Ljubljana (Mol) je objekt nekdanje tovarne Rog, v katerem so več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti, prevzela v posest januarja 2021 in začela z njegovim rušenjem. Dejanje so pospremili protesti, posredovala je tudi policija.

Aprila 2020 je bil nato ustanovljen javni zavod Center Rog, ki bo upravljal z novim kulturno-ustvarjalnim središčem s sodobnimi produkcijskimi prostori. Obnova se je začela januarja lani, njena vrednost je bila ocenjena na približno 20 milijonov evrov. Center Rog naj bi odprli letošnjo jesen.