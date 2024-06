Pevec skupine SexyBack je bil na Long Islandu v New Yorku, kjer naj bi večerjal s prijatelji. Aretiran je bil potem, ko je zapustil restavracijo in domnevno vinjen sedel za volan, policisti pa so ga malo kasneje ustavili.

Okrožni državni tožilec okrožja Suffolk je povedal, da so 43-letnika, ki ga pogosto imenujejo tudi »princ popa«, obtožili po aretaciji v pristanišču Sag Harbor na vzhodnem koncu Long Islanda. Zvezdnikovi predstavniki za medije dogodka še niso komentirali.

Dobitnik številnih glasbenih nagrad, zadnje čase pa bolj slaven po zaslugi knjige spominov Britney Spears

Justin Timberlake je zaslovel, ko je bil član priljubljene fantovske skupine NSYNC, leta 2002 pa je začel samostojno pevsko kariero. Timberlake je tudi igralec, med drugim je izstopal v glavnih vlogah v filmih Socialno omrežje (The Social Network) in Prijatelja samo za seks (Friends With Benefits). Prejel je deset nagrad Grammy in štiri nagrade Primetime Emmy.

Lani pa se je o Timberlakeu več govorilo in pisalo po izidu knjige njegovega bivšega dekleta, prav tako pevke in igralke Britney Spears. Ta je izdala knjigo spominov Ženska v meni (ang. The Woman in Me), v kateri je več poglavij posvetila odnosu z bivšim, vključno z globoko osebnimi podrobnostmi o nosečnosti, splavu in bolečem razhodu.

Zvezdnik je marca po šestih letih izdal svoj prvi novi album z nostalgičnim naslovom Everything I Thought It Was, s katerim je napovedal vrnitev k njegovemu poznanemu funk zvoku prihodnosti.

Timberlake ima tudi napovedana dva nastopa v Chicagu, že ta petek in soboto, v newyorškem Madison Square Gardenu pa naj bi nastopil naslednji teden.