Čeprav po novem drugi teniški igralec sveta Novak Đoković ne sme vstopiti v Združene države Amerike, kjer v teh dneh potekata najmočnejša turnirja na svetu, v zadnjih dneh dviguje toliko prahu, kot če bi postavljal nove mejnike. Debate o tem, kdo se z njim strinja in ga podpira, ker se ni cepil proti koronavirusu, zaradi česar si je v preteklosti in sedanjosti zaprl vrata vsaj na dveh celinah, v Severni Ameriki in Avstraliji, niso več glavna tema. Svetovni tenis oziroma nasploh šport namreč pogreša dvoboje med Srbom in vnovič prvim igralcem sveta Carlosom Alcarazom.

Španec, ki bo še dober mesec najstnik, iz dneva v dan pridobiva nove simpatije. Alcaraz je namreč osvojil prvi letošnji turnir serije masters 1000 v Indian Wellsu, pot do nove lovorike, s katero je na začetku tega tedna Novaku Đokoviću prevzel mesto najboljšega na svetovni lestvici, pa je bila navdušujoča. Še posebej v finalu, v katerem je po zgolj dobri uri premagal Daniila Medvedjeva, ki je pred tem dobil 19 zaporednih dvobojev ter osvojil tri turnirje na trdi podlagi. Rus je bil v finalu povsem brez moči, na drugi strani pa je imel nasprotnika, ki je realiziral vse, kar si je zaželel. Alcaraz na zmagoviti poti ni izgubil niti niza.

Odmevni intervju Đokovića

Nihče ne dvomi, da si Carlos Alcaraz zasluži vso pozornost in pohvale. Toda ponuja se vprašanje, ali bi Španec dejansko dosegal takšne uspehe, vključno z osvojitvijo lanskega OP ZDA v New Yorku, če bi na turnirjih sodeloval tudi najboljši balkanski športnik vseh časov. Đokovićeva zgodovina namreč kaže, da je bil vselej najboljši, ko se je meril z najboljšimi na svetu. Ta teden je imel Srb odmevni intervju za ameriško medijsko hišo CNN, v katerem je med drugim vnovič poudaril, da ne obžaluje, ker se ni cepil proti koronavirusu, ter da se je z odločitvijo zavedal, da morda ne bo smel vstopiti v ZDA. »Želim si, da bi lahko nastopil konec avgusta v New Yorku, saj je ta turnir najmočnejši na ameriških tleh,« je priznal ter zaključil: »Carlos si po tem, kar je pokazal, zasluži mesto številke ena. Mene zanima predvsem prihodnost, a ne preveč dolgoročna. In v njej si želim biti najboljši.«

Medtem ko ta teden na Floridi poteka drugi letošnji turnir serije masters, se najboljša igralca vseh časov Rafael Nadal in Novak Đoković pripravljata na pesku. Nadal je oznanil, da se bo skoraj zanesljivo, če bo le zdrav, na teniška igrišča vrnil čez dobra dva tedna v Monte Carlu, kjer je doslej zmagal že enajstkrat. Letos se obeta izjemno zanimiva peščena sezona, saj se Đoković zaradi spleta vseh okoliščin precej več pripravlja na pesku, kot če bi pred tem igral v Indian Wellsu in Miamiju. Tudi Carlos Alcaraz je dal jasno vedeti, da je peščena podlaga njegova naravna, saj se je na njej naučil teniških udarcev. Da si želi biti najboljši tudi na pesku, je Carlito dokazal pred prihodom v Severno Ameriko, saj je tekmoval na dveh peščenih turnirjih v Buenos Airesu in Riu de Janeiru, na katerih je v finalu Britanca Camerona Norrieja enkrat premagal in drugič z njim izgubil. »Veselim se dvobojev z Novakom in Rafaelom. Tudi jaz ju nestrpno pričakujem na pesku,« sporoča Carlos Alcaraz.

Sovraštvo do Arine Sabalenke?

Na tiskovni konferenci v Miamiju je veliko prahu dvignila Belorusinja Arina Sabalenka. Zmagovalka OP ZDA je sicer v finalu Indian Wellsa priznala premoč Kazahstanki ruskega rodu Jeleni Ribakini. »Nikoli doslej v slačilnici še nisem doživela toliko sovraštva, kot ga čutim v zadnjem obdobju. Zaradi tega sem zelo negativno presenečena. Težko je razumeti, zakaj obstaja toliko ljudi, ki me sovražijo brez razloga. Sama nisem storila nič. Sem jaz kriva za vojno v Ukrajini? Imela sem ne ravno fizične obračune, temveč čudne pogovore. Ne toliko z igralkami samimi, ampak s člani njihovih ekip,« se sprašuje in odgovarja Arina Sabalenka.