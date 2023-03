Leon Draisaitl je prispeval štiri asistence, Ryan Nugent-Hopkins je dvakrat zadel, Stuart Skinner pa je zbral 14 obramb za Oilers, ki so osvojili pet zaporednih zmag in so se Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja približali na zgolj dve točki za drugo mesto v razvrstitvi pacifiške skupine.

Clayton Keller je z dvema zadetkoma podaljšal svoj niz točk na 10 tekem, Nick Schmaltz je imel dve podaji, Connor Ingram pa je ubranil 27 strelov za kojote, ki so vpisali dva zaporedna poraza.

McDavid in Draisaitl sta na vrhu strelske lestvice, McDavid vodi s 138 točkami, Draisaitl je drugi s 110 točkami.

V Denverju je Jeff Carter dvakrat zadel in Pittsburgh Penguins so v sredo v Ball Areni zmagali s 5:2 proti Colorado Avalanche.

Jake Guentzel in Bryan Rust sta dosegla vsak gol in podajo za Penguins. Pittsburgh zaseda peto mesto v metropolitanski skupini.

Sidney Crosby je pingvine popeljal v vodstvo z 1:0 po 1:11 minuti druge tretjine. Crosby je prvi igralec v zgodovini lige NHL, ki je imel sezono s 30 goli pri 18 letih in spet sezono s 30 goli star 35 let.

To je bila njegova 11. sezona s 30 goli, s čimer se je izenačil z Mariom Lemieuxom v zgodovini pingvinov.

"To pomeni, da sem že nekaj časa v ligi, a kot sem rekel, mislim, da me to žene že odkar sem vstopil v ligo," je dejal Crosby.

Aleksandar Georgijev je zbral 40 obramb, J.T. Compher je dosegel gol in podajo za Avalanche. Colorado je ostal na tretjem mestu centralne skupine z dvema točkama zaostanka za Dallas Stars in Minnesota Wild.