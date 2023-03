Včeraj so k večnemu počitku položili dvanajstletno Luise, katere umor sta dan po najdbi dekličinega trupla priznali njeni (nekdanji) prijateljici. Sprva sta vpletenost v grozljivo dejanje zanikali, kasneje sta se zlomili in priznali. Policija je več dni po gozdu in travi iskala morilsko orožje, domnevali so, da gre za nož, a sčasoma ugotovili, da sta dvanajstletnici sodili s pilico za nohte. Zabodli sta jo kar 32-krat ter jo v gozdu ob kolesarski poti pustili izkrvaveti. Policija in tožilstvo motiv poznata, ne smeta pa ga razkriti, saj to zahteva zakonodaja o varstvu mladoletnikov. Vzrok za ekscesno dejanje naj bi bilo maščevanje, saj naj bi Luise učiteljici zaupala, da se v šoli že več mesecev spravljajo nanjo in da je žrtev medvrstniškega nasilja. Po drugi teoriji je bil motiv za umor prepir glede fanta. Na spletu se je zadnje dni pojavilo več posnetkov z aplikacije tiktok, ki sta jih Luise in 13-letna osumljenka posneli, ko sta se še družili, po poročanju medijev pa je ta njena »najboljša prijateljica« v kratkem po umoru na isti aplikaciji objavila posnetek, na katerem brezskrbno pleše.

Prespala pri osumljenki

Osumljenki, ki sta pod nadzorom centra za mladino, so z družinama vred preselili na drugo lokacijo. Obe sicer ostajata pod nadzorom zavoda za mladino. Tri dekleta so obiskovale isto šolo, bile naj bi dobre prijateljice. Luise je prejšnjo soboto zvečer izginila na poti domov z obiska pri starejši od osumljenk, kjer naj bi noč prej celo prespala. Zakaj je šla k njej, če sta se že dolge mesece slabo razumeli, ni jasno. Ta prijateljica je kmalu po umoru poklicala Luisejine starše in jim naložila kup laži. Rekla jim je, kako se je ob pol šestih odpravila proti okoli tri kilometre oddaljenem domu in bi se ji morala javiti, ko pride domov. Ker se ji ni, jo je »zaskrbelo«. Starše žrtve je zatem še nekajkrat poklicala, da bi se pozanimala, ali imajo kakšno novo informacijo o Luise.

»Bila je kot vsako drugo dekle te starosti. Prijetna in nedolžna,« pa je o 13-letni osumljenki povedal šef bližnje kavarne, kamor je večkrat prišla po hrano zase in dedka. Njen oče je gasilec in je sodeloval v obsežni iskalni akciji po Luisejinem izginotju. »Starost osumljenk nas je osupnila. Gre za otroka. Bogve, kaj jima je bilo, da sta jo tolikokrat zabodli. Prava groza!« je še dodal domačin.

Bosta plačali odškodnino?

Ker otroci, mlajši od 14 let, za svoja dejanja niso kazensko odgovorni, dekletoma za umor ne bodo sodili, kar pa ne pomeni, da ne bosta na neki način kaznovani. Obema naj bi že ponudili psihiatrično pomoč, možno pa je, da ju bodo namestili v kakšno ustanovo, morebiti celo na oddelek psihiatrije. Koliko svobode bi imeli tam, bi bilo odvisno od njunega zdravja, morebitnih duševnih težav, zgodovine nasilja ... Po poročanju nemških medijev bi se lahko zgodilo, da bosta morali dekleti plačati odškodnino, saj se lahko osebo nad sedem let starosti, ki se v času dejanja zaveda, kaj počne, civilno toži. V takem primeru bi sodišče določilo višino kazni, onidve pa bi jo začeli odplačevati, ko bi se zaposlili. Pedopsihiatri so si enotni, da bosta osumljenki potrebovali leta terapij za vrnitev v normalno življenje. Raziskovalec nasilja Dirk Baier je za nemške medije poudaril, da takšno obnašanje mladih ni kar padlo z neba. Pogosto izvira iz težavnega življenja v družini, s starši, ki jih razvoj lastnih otrok ne zanima, kakor tudi ne njihovo družbeno okolje. »Ali pa so starši do otrok sami nasilni in hladni,« opozarja. Zaradi pomanjkanja informacij o primeru ne more natančneje razglabljati, v primeru pa bi lahko imela vlogo morebitna bolezen ali jeza, saj da mladi še težje nadzorujejo čustva kot odrasli.