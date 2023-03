V sklopu strokovnega usklajevanja predloga zakona v obdobju od 31. januarja do 22. februarja je ministrstvo prejelo pripombe vrhovnega in upravnega sodišča, vrhovnega državnega tožilstva, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, uprave za probacijo, inšpektorata za šolstvo in šport, tržnega inšpektorata, finančne uprave in Pravne mreže za varstvo demokracije.

V sklopu medresorskega usklajevanja pa so prejeli pripombe sedmih ministrstev, in sicer za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za finance, za javno upravo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za notranje zadeve, za vzgojo in izobraževanje in za zdravje ter službe vlade za zakonodajo.

Vse podane pripombe in komentarje so vsebinsko preučili in vsem organom, ki so podali pripombe, dali pisne odzive. Na podlagi prejetih pripomb in opravljenih dodatnih usklajevanj so nekoliko spremenili naslov zakona, ki se zdaj glasi zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19.

Spremenjen je nabor prekrškov, za katere se uporablja ta zakon, dodatno se urejajo roki za nekatera procesna opravila, skrajšani so roki za ugovor storilca prekrška in za odziv tujega storilca prekrška, dodana je možnost pritožbe na resorno pristojno ministrstvo, spremenjena je določba o personalni pristojnosti za vodenje postopka, so navedli na ministrstvu. Dodatno se urejata izključitev prejetih sredstev iz dohodkov in izključitev iz davčne izvršbe, poleg tega pa se na novo ureja izbris iz evidenc.

Po preučitvi prejetih pripomb bodo na ministrstvu pripravili gradivo za obravnavo predloga zakona na vladi, nato pa bo posredovano v zakonodajni postopek v državni zbor, so še pojasnili za STA, pri tem pa točne časovnice niso navedli.

Predlog zakona ureja vprašanja v zvezi s postopki, ki so se vodili za prekrške, storjene od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19.

»Gre za vprašanja ustavitve teh postopkov, ustavitve izvrševanja sankcij, ustavitve postopkov prisilne izterjave, izplačilo zneska glob, stroškov in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska za te prekrške, postopek za uveljavljanje pravic v skladu s tem zakonom, ter organe, ki odločajo in sodelujejo v postopku odločanja v skladu s tem zakonom,« so konec januarja pojasnili v sporočilu za javnost.

Od začetka epidemije do 31. maja 2022 je bilo zaradi kršenja covidnih pravil sproženih več kot 62.000 prekrškovnih postopkov ter izrečenih za več kot 5,5 milijona evrov glob. Od tega je bilo 1,7 milijona evrov glob plačanih prostovoljno, preostale pa so šle v prisilno izterjavo.