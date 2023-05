Predlog zakona po besedah pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan celovito ureja področje izplačila zneska glob, stroškov prekrškovnega postopka, postopka prisilne izterjave in odvzete premoženjske koristi v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili za prekrške, storjene med 7. marcem 2020 in 30. majem 2022, kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19. Kot je dejala, bodo s tem ustavili vse prekrškovne postopke iz obdobja pandemije covid-19 in povrnili globe, ki so bile plačane oziroma iztirjane v teh postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bili predvsem zaradi kršitve načela zakonitosti v neskladju z ustavo.

»S tem izpolnjujemo eno ključnih koalicijski zavez,« je po seji vlade povedala ministrica. Po njenih besedah gre pri tem zakonu za enega od pomembnih korakov pri ponovni krepitvi zaupanja v pravno državo kot eno temeljnih ustavnih načel, »ki je bilo z uporabo pretirane in neustavne represije preko prekrškovnega prava v času epidemije covid-19 znatno načeto«. Kot je dejala, se sedanja vlada zaveda, da je bila prejšnja oblast soočena z veliko negotovostjo in potrebo, da čim prej zaustavi širjenje covida 19. »Vendar pa bi moralo biti ukrepanje v skladu s temeljnimi postulati ustavnega reda in pravne države, kot so zakonitost, pravna varnost in predvidljivost pravnega reda. Kriza ne more in ne sme biti izgovor za njihovo spodkopavanje,« je opozorila

Kot je spomnila, je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost več odločb zakona o nalezljivih boleznih in zakona o javnih zbiranjih, na podlagi katerih je prejšnja vlada sprejemala odloke, ki so predstavljali vsebinsko pravno podlago za prekrškovne postopke. Ureditev po besedajh ministrice temelji na analizi pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen covid-19, in izhodiščih za pripravo normativnih rešitev, ki jih je sprejela vlada na seji 24. novembra 2022.

Upravičenci bodo prejeli informativni izračun, izplačila naj bi prejeli proti koncu leta

Predlog zakona, ki ga vlada v DZ pošilja po rednem postopku, predvideva ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov ter postopkov glede opravljana dela v splošno korist in ustavitev postopkov glede izvrševanja nadomestnega zapora, pa tudi ustavitev postopkov prisilne izterjave globe in stroškov prekrškovnega postopka.

Prav tako je predvideno povračilo glob v celoti, stroškov prekrškovnih postopkov in stroškov prisilne izterjave ter odvzete premoženjske koristi. Predlog zakona določa tudi izključitev prejetih sredstev iz dohodkov. To po besedah ministrice pomeni, da se prejeta sredstva ne bodo upoštevala pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, prav tako se od prejetih sredstev ne bo plačevalo dohodnine.

Predvidena je tudi sanacija pravnih posledic v zakonu zajetih prekrškov, in sicer avtomatični izbris podatkov iz evidenc prekrškovnih organov in evidence pravnomočnih odločb sodišč, v času od uveljavitve zakona do dejanskega izbrisa podatkov pa se ti podatki ne bodo vključevali v potrdila izdajanja iz prekrškovnih evidenc.

Osnovna vodila predlagane ureditve so vodenje postopkov po uradni dolžnosti, avtomatizem in predvsem čim manj birokratskih obremenitev za upravičence. Sodelovanje upravičencev je tako predvideno zgolj tam, kjer je to nujno potrebno, denimo za sporočanje pravilnega plačilnega računa ter glede priglasitve bančnih stroškov, prisilne izterjave globe in stroškov postopka.

Švarc Pipanova je pojasnila, da so v zakonu zajeti izključno prekrški, ki niso imeli zakonite pravne podlage. Tako med drugim ne vključuje prekrškov v cestnem prometu in stroškov izvedbe protestov; tožbe za slednje se, kot je dejala, urejajo na drugačen način. »Pri tem smo zasledovali cilj, da se globe, stroški postopka, postopka prisilne izterjave in odvzeta premoženjska korist izplačajo čim bolj avtomatično in s čim manj obremenitvami za upravičence,« je pojasnila Švarc Pipanova.

Pristojni prekrškovni organi bodo tako pripravili in upravičencu poslali informativni izračun o izplačilu globe in stroškov, zoper katerega bo imel upravičenec možnost ugovora, zoper odločbo o izplačilu pa bo upravičencem zagotovljena tudi možnost upravne pritožbe v roku 15 dni na pristojno ministrstvo.

Ministrica ocenjuje, da bo zakon v DZ sprejet predvidoma v dveh do treh mesecih. Natančne časovnice, kdaj bi bile globe državljanom povrnjene, še ne zna natančno napovedati, a če bo šlo vse po načrtu, bi lahko zneske začeli izplačevati proti koncu leta. Izplačila bodo, kot je dejala, avtomatična potekala prek Finančne uprave (Furs).

Od začetka epidemije do 31. maja 2022 je bilo zaradi kršenja covidnih pravil sproženih več kot 62.000 prekrškovnih postopkov ter izrečenih za več kot 5,5 milijona evrov glob. Od tega je bilo 1,7 milijona evrov glob oziroma okoli 30 odstotkov plačanih prostovoljno, preostale pa so šle v prisilno izterjavo. »Prav ta znesek, torej 1,7 milijona evra, je tisti realni znesek povračila oziroma finančna posledica za državo,« je pojasnila ministrica za pravosodje.

Han: V petih letih 150 milijonov za športno infrastrukturo

Vlada je na današnji seji sprejela tudi program investicij v športno infrastrukturo. »Športna infrastruktura je ponekod zelo dotrajana, šport potrebuje boljše pogoje. Načrt za podporo je bil pripravljen na osnovi predloga investicij med letoma 2023 in 2027, ki je bil predstavljen še v času prejšnje vlade. V petih letih bo na voljo 150 milijonov ... Prednost bodo imeli vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki bodo na voljo brezplačno vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije,« je na novinarski konferenci povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Za letošnji razpis bo na voljo deset milijonov, vendar le za investicije v telovadnice in dvorane. »O velikih projektih se še ne pogovarjamo, v proračunu še ni denarja za to. Dogovoriti se moramo tudi o prenosu nekaterih aktivnosti iz prejšnjega ministrstva. Dogovarjamo se z Olimpijskim komitejem Slovenije in panožnimi zvezami, da športna javnost odloči, kaj naj bi država sofinancirala. Tako bomo prišli do projektov, kot pred leti v Planici,« je navedel minister.

Naslednji ponedeljek bo prvi sestanek s panožnimi zvezami, kjer bodo predstavili projekt investicij, v petek pa bodo predstavniki lokalnih skupnosti, povabili župane vseh slovenskih občin. Podprli bodo med 90 in 100 projekti po vsej Slovenji.

Načrt je bil narejen na podlagi razpoložljivih podatkov o javnih objektih in površinah v naravi, iz portala geodetske uprave, je navedel Han. Prav tako so se naslonili na izkazane potrebe lokalnih skupnosti in nacionalnih panožnih zvez. V letošnjem letu bo na javnem razpisu za sofinanciranje večnamenskih dvoran in telovadnic na voljo osem milijonov evrov, 2,9 milijona pa za posodobitev ali nove športne objekte v naravi.

Minister Han je povedal tudi, da bodo Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za šport, poslej avtomatično dobili vsi prejemniki olimpijskih medalj, če bo to potrdil državni zbor. Ob tem bodo preostale predvidene nagrade, največ do štiri vsako leto kot doslej, potem lahko na voljo tudi za druge.

»Zelo pomemben zakon o Bloudkovih priznanjih bomo dali v postopek v državni zbor. Dobitniki medalj na OI bodo samodejno upravičeni do nagrade za vrhunski mednarodni dosežek, kar ne bo vplivalo na druge prejemnike. Letos denimo odbor ni mogel podeliti nagrad za druge dosežke, kot zgolj za uspehe na OI,« je dejal Han. »Poslej bodo tako lahko nagrade dobili tudi drugi za življenjsko delo v športu, za vrhunske dosežke in za velik prispevek k razvoju športa. Pri tem ne gre za dodatna sredstva, ampak zato, da z Bloudkovimi priznanji damo državno pohvalo zaslužnim,« je še pojasnil.

Glede 29. kolesarske dirke po Sloveniji in pomoči v višini 400.000 evrov pa je Han povedal, da je dirka po Sloveniji postala uveljavljen in mednarodno prepoznan športno-turistični projekt, ki v petih dneh zaobjame dobršen del Slovenije in posledično s televizijskim prenosom poleg kolesarjev izpostavlja tudi naravne in kulturne lepote Slovenije.

»V organizacijo dirke je vključenih več kot 2000 ljudi, kar potrjuje, da gre za velik organizacijsko-logistični projekt. Kot največja kolesarska prireditev pri nas dirka pridobiva prepoznavnost ter je v svoji zadnji, 28. izvedbi, postregla z rekordnimi rezultati gledanosti. Na mednarodni mreži Eurosport je, po podatkih Kolesarske zveze Slovenije, dosegla skoraj 11 milijonov gledalcev, k tej številki pa je treba prišteti še skoraj pol milijona gledalcev v Sloveniji in izjemno obiskanost spletnih strani,« je o preizkušnji dejal Han.

Poleg tega je po njegovih besedah organizacija dogodka pomembna z vidika doseganja kvot slovenske reprezentance. Kolesarji na dirkah poklicne serije, med katere spada dirka po Sloveniji, zbirajo točke Mednarodne kolesarske zveze. Kolesarji z najvišje zbranimi točkami zastopajo Slovenijo na svetovnih prvenstvih in drugih ekipnih tekmovanjih v kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije mora ministrstvu, pristojnemu za šport, najmanj 30 dni pred začetkom dirke posredovati študijo o izvedljivosti prireditve ter oceni vplivov na okolje in družbo ter v roku 30 dni po zaključku dirke končno študijo o organizaciji in financiranju prireditve.

Vlada za podaljšanje mehanizma pregleda tujih neposrednih naložb

Vlada je danes sprejela tudi predlog novele zakona o spodbujanju investicij, s katero se bo ohranila možnost države za pregled morebitnih tveganih naložb iz tujine, ki je bila doslej zapisana v enem od protikoronskih zakonov. Po besedah ministra Matjaža Hana gre predvsem za investicije iz tretjih držav.

Mehanizem priglasitve in pregleda neposrednih tujih naložb v Sloveniji v skladu z evropsko zakonodajo je bil doslej urejen v enem izmed protikoronskih zakonov. Če namerava tuji vlagatelj v slovenski družbi pridobiti najmanj 10-odstotni delež, njena dejavnost pa se nanaša na enega izmed dejavnikov tveganja, mora to namero priglasiti pri gospodarskem ministrstvu, ki nato izvede pregled.

»Ta zakon s 30. junijem preneha veljati, zato želimo s to novelo zakona zagotoviti njegovo nadaljnje delovanje,« je o predlogu novele zakona o spodbujanju investicij na novinarski konferenci po seji vlade povedal Han. Država bo tako še naprej imela možnost, da pregleda nekatere naložbe. »Novela ohranja možnost, da gospodarsko ministrstvo določi pogoje za izvedbo neposredne tuje naložbe, ki vpliva na javni red in varnost v Sloveniji, v skrajnem primeru jo lahko tudi prepove,« je pojasnil Han. Kot je dodal, gre predvsem za investicije iz tretjih držav.

Evropska komisija je že leta 2017 izrazila zaskrbljenost glede tega, da tuji vlagatelji iz strateških razlogov prevzemajo evropska podjetja s ključnimi tehnologijami, kar ima lahko negativne posledice na kritično infrastrukturo, kritične tehnologije, zanesljivost oskrbe s kritičnimi viri in dostop do občutljivih informacij. Zato je sprejela uredbo o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb, ki so jo morale države članice v svoje pravne rede prenesti do oktobra 2019.

Slovenija je mehanizem za pregled neposrednih tujih naložb zapisala maja 2020 v zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Ta se bo uporabljal le še do 30. junija, zato zdaj vlada predlaga, da se mehanizem trajno zapiše v zakon o spodbujanju investicij. Hkrati je vlada v sam postopek vključila nekaj izboljšav na podlagi dosedanjih izkušenj z delovanjem mehanizma v praksi.

Z novelo zakona se bo vzpostavila kontaktna točka za področje pregleda neposrednih tujih naložb in izmenjavo informacij z drugimi državami članicami EU in Evropsko komisijo. Njene naloge bo opravljalo gospodarsko ministrstvo. Določena bo tudi obveznost zbiranja in posredovanja informacij glede tujih naložb, izvedenih v Sloveniji s strani vlagateljev iz tretjih držav.