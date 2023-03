Po dopoldanskem zboru delavcev, na katerega jih je povabila uprava podjetja, se je protesta udeležila le peščica zaposlenih. Poleg predstavnikov medijev je bilo videti nekaj policistov in tri delavce. Po besedah predsednika Konfederacije slovenskih sindikatov Gvida Novaka (na fotografiji) je vodstvu podjetja očitno uspelo prestrašiti delavce z grožnjami, da se shoda, ki so ga želeli sami, ne udeležijo, čeprav so pred tem v veliki večini pisno potrdili udeležbo. »Z grožnjami se je začelo že v petek, nadaljevalo pa danes na jutranjem sestanku z zaposlenimi. Bili so tudi v stiku s policijo in tukaj je kar nekaj patrulj, čeprav ne vem, zakaj, saj imajo delavci pravico izraziti nezadovoljstvo. Če bi bili v službi, in ne na čakanju, bi v skladu z zakonom napovedali stavko; ker to ni bilo mogoče, so delavci sami izrazili željo po protestnem shodu,« je dejal Novak. Pogajanja med vodstvom podjetja in predstavniki zaposlenih se bodo nadaljevala v sredo. V Magni so kakršne koli grožnje odločno zanikali.